Скандалы с МСЭК: более 4 тысяч инвалидностей в Украине отменены, есть осужденные - СБУ

В СБУ с начала года было разоблачено 8 организованных группировок, в которые входили представители МСЭК, отметил Василий Малюк.

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Более 4 тысяч инвалидностей отменено, есть осужденные / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис генерального прокурора, ГБР

Что сказал Василий Малюк:

64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений

Отменено 4106 заключений об инвалидности

СБУ проверяет инвалидность 2,4 тысячи чиновников

В 2024 году по материалам СБУ были выдвинуты подозрения 64 должностным лицам МСЭК, из них 9 человек уже получили приговоры. Кроме того, по инициативе СБУ было аннулировано 4106 выводов об инвалидности, которые были выданы на основе поддельных документов. Об этом заявил Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк по итогам заседания СНБО.

"Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в частности тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе - активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы. Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям", - подчеркнул Василий Малюк. видео дня

По словам Василия Малюка, СБУ разоблачила и остановила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

В Харьковской области была ликвидирована группировка из 13 членов областного МСЭК, у которых во время обысков изъяли более 650 тыс. долларов. Эти чиновники продавали поддельные медицинские справки уклонистам для снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

На Ровенщине разоблачены 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации, оформляя фиктивные истории болезней и группы инвалидности. Эта группа получила более 350 тыс. долларов "прибыли".

В Николаеве выявлена руководительница областной МСЭК, у которой нашли более 450 тыс. долларов, коллекцию золотых украшений и три незадекларированные квартиры в Одессе. Чтобы скрыть это состояние, чиновница переписала имущество на своего сына, который является гражданином РФ.

На Закарпатье задержаны председатель районной ВВК и три его сообщника, которые за взятки оформляли уклонистам инвалидность для снятия с воинского учета. Проверяется также причастность председателя областной МСЭК к этой схеме.

Кроме того, СБУ проверяет незаконное получение инвалидности отдельными должностными лицами, проверки охватывают почти 2,4 тыс. человек.

"Хочу подчеркнуть, что в противодействии незаконным явлениям в сфере деятельности МСЭК Служба безопасности тесно взаимодействует с Минздравом, а также Нацполицией и ГБР. Мы совместно работаем над искоренением любых проявлений коррупции в системе медико-социальных экспертных комиссий", - добавил Василий Малюк.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандалы с МСЭК - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 октября президент Украины провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, где рассматривали вопрос злоупотреблений в системе МСЭК и случаев получения фальшивых справок об инвалидности чиновниками разных уровней. По результатам заседания Зеленский анонсировал кадровые изменения.

Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку после скандала с оформлением инвалидности для прокуроров. В Офисе генпрокурора сообщили, что проверки продолжаются на всех уровнях государства, и выявлены многочисленные факты злоупотреблений.

Кроме того, Минздрав отменил решение Хмельницкой МСЭК о предоставлении инвалидности 74 военнообязанным. Это стало результатом проверки работы комиссии в период с 27 сентября по 10 ноября 2023 года.

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