Полетели головы: генпрокурор Андрей Костин внезапно подал в отставку

Отставка генпрокурора состоялась на фоне скандалов с инвалидностью для прокуроров.

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Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку после скандалов с делами об "инвалидности" для прокуроров. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сейчас проверки и расследования продолжаются на всех уровня государства. В ходе этого было установлено много "позорных фактов злоупотреблений" в системе органов прокуратуры Украины.

"Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского о том, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность. Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора", - заявил Костин. видео дня

Кто такой Андрей Костин? Андрей Евгеньевич Костин (род. 17 апреля 1973, Одесса) - украинский юрист и политик, народный депутат Украины IX созыва. Член правящей партии "Слуга народа". Генеральный прокурор Украины с 28 июля 2022 года и член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 4 августа 2022 года, пишет Википедия.

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

После огласки и начала служебного расследования хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился по собственному желанию. Приказ был подписан генпрокурором Украины.

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал кадровые решения. Он подчеркнул, что за ситуацию в правоохранительных органах должна быть политическая ответственность Генерального прокурора.

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