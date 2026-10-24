Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

О чём идёт речь в материале:
- Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году
- Куда переводить часы на зимнее время
- Как подготовиться к переходу на зимнее время
Украина переходит на зимнее время в ночь с 24 на 25 октября 2026 года. В 04:00 стрелки часов нужно перевести на один час назад - на 03:00. Благодаря этому украинцы получат дополнительный час, однако изменение привычного режима может временно повлиять на самочувствие и качество сна.
Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств обновят время автоматически. Механические часы и некоторые бытовые приборы придется настроить вручную.
Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году
Переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября. В 2026 году это 25 октября.
В ночь с субботы на воскресенье в 04:00 нужно перевести стрелки на 03:00. Это означает, что ночь станет на один час длиннее обычного.
Как переход на зимнее время влияет на здоровье
Смена времени может временно нарушить привычный режим сна и бодрствования. Организму необходимо приспособиться к циркадным ритмам - внутренним биологическим часам, которые регулируют сон, активность, аппетит и настроение.
В первые дни после перехода на зимнее время некоторые люди могут испытывать сонливость, усталость, головную боль, трудности с засыпанием, снижение концентрации внимания и изменения аппетита.
Осенний переход обычно переносится легче, чем весенний. Однако дополнительный час на часах не обязательно означает полноценный дополнительный час сна, а адаптация может длиться несколько дней.
Генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины", главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук обратила внимание на факторы, влияющие на внутренние биологические часы человека.
"Перевод часов - это небольшое, но все же изменение привычного ритма жизни. Наш организм ориентируется не только на цифры на часах, но прежде всего на смену света и темноты, время сна, питания и физической активности. Поэтому после перехода на зимнее время важно дать организму несколько дней для адаптации и особенно позаботиться о полноценном сне", - отмечает Оксана Чайчук.
Как подготовиться к переходу на зимнее время
По её словам, чтобы легче приспособиться к новому режиму, стоит соблюдать несколько рекомендаций:
- Соблюдайте график сна. Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время.
- Не сокращайте ночной отдых. Не используйте дополнительный час для более позднего засыпания.
- Больше бывайте на дневном свете. Особенно полезны утренние прогулки, которые помогают синхронизировать биологические часы.
- Оставайтесь физически активными. Прогулки и умеренные нагрузки положительно влияют на сон и самочувствие.
- Ограничьте употребление кофеина во второй половине дня. Это особенно важно, если после смены времени возникают трудности с засыпанием.
- Избегайте алкоголя перед сном. Он может ухудшать качество ночного отдыха.
- Сократите использование гаджетов вечером. Старайтесь не проводить последние часы перед сном перед яркими экранами.
- Будьте внимательны за рулем. Если чувствуете сонливость или замечаете снижение концентрации, учитывайте это при вождении автомобиля и выполнении работы, требующей быстрой реакции.
Кому может потребоваться больше времени для адаптации
После смены времени особое внимание к режиму дня стоит уделить детям, пожилым людям и тем, у кого есть нарушения сна. Для них адаптация к новому графику может занять больше времени.
Оксана Чайчук подчеркивает важность регулярного отдыха и повседневной активности в период адаптации.
"Лучшая помощь организму в период адаптации - стабильный режим дня, достаточная продолжительность сна, дневной свет и физическая активность. У большинства людей привыкание к новому времени происходит достаточно быстро. В то же время детям, пожилым людям и тем, у кого есть нарушения сна, может потребоваться немного больше времени", - отмечает Оксана Чайчук.
Перевод часов - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство экономики проинформировало о порядке перехода на зимнее время в Украине. Министерство экономики подчеркнуло, что переход происходит в соответствии с постановлением Кабмина и международными правилами. В 2026 году переход запланирован на ночь с 24 на 25 октября в 04:00, когда стрелки переводят на один час назад - на 03:00.
Издание The Independent объясняло механизмы адаптации циркадных ритмов и давало практические советы по подготовке к смене времени. В материале советовали уменьшать яркость экранов и больше бывать при дневном свете, в частности, благодаря пользе утренних прогулок как способа более быстрой адаптации. Изменение режима может вызвать временные нарушения сна в первые дни после перевода часов.
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Об источнике: Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний
Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний (Тернопольский ОЦКПЗ) - государственное учреждение в сфере общественного здравоохранения, входящее в систему Министерства здравоохранения Украины. Центр занимается профилактикой заболеваний, эпидемиологическим надзором, мониторингом состояния здоровья населения и выявлением потенциальных угроз для общественного здоровья в Тернопольской области.
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