Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

В ночь на 25 октября украинцы переведут часы на один час назад. Как смена времени влияет на организм и что поможет быстрее адаптироваться.

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Переход на зимнее время в 2026 году: когда переводить часы / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чём идёт речь в материале:

Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году

Куда переводить часы на зимнее время

Как подготовиться к переходу на зимнее время

Украина переходит на зимнее время в ночь с 24 на 25 октября 2026 года. В 04:00 стрелки часов нужно перевести на один час назад - на 03:00. Благодаря этому украинцы получат дополнительный час, однако изменение привычного режима может временно повлиять на самочувствие и качество сна.

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств обновят время автоматически. Механические часы и некоторые бытовые приборы придется настроить вручную.

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Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году

Переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября. В 2026 году это 25 октября.

В ночь с субботы на воскресенье в 04:00 нужно перевести стрелки на 03:00. Это означает, что ночь станет на один час длиннее обычного.

Как переход на зимнее время влияет на здоровье

Смена времени может временно нарушить привычный режим сна и бодрствования. Организму необходимо приспособиться к циркадным ритмам - внутренним биологическим часам, которые регулируют сон, активность, аппетит и настроение.

В первые дни после перехода на зимнее время некоторые люди могут испытывать сонливость, усталость, головную боль, трудности с засыпанием, снижение концентрации внимания и изменения аппетита.

Осенний переход обычно переносится легче, чем весенний. Однако дополнительный час на часах не обязательно означает полноценный дополнительный час сна, а адаптация может длиться несколько дней.

Генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины", главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук обратила внимание на факторы, влияющие на внутренние биологические часы человека.

"Перевод часов - это небольшое, но все же изменение привычного ритма жизни. Наш организм ориентируется не только на цифры на часах, но прежде всего на смену света и темноты, время сна, питания и физической активности. Поэтому после перехода на зимнее время важно дать организму несколько дней для адаптации и особенно позаботиться о полноценном сне", - отмечает Оксана Чайчук.

Как подготовиться к переходу на зимнее время

По её словам, чтобы легче приспособиться к новому режиму, стоит соблюдать несколько рекомендаций:

Соблюдайте график сна. Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время.

Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Не сокращайте ночной отдых. Не используйте дополнительный час для более позднего засыпания.

Не используйте дополнительный час для более позднего засыпания. Больше бывайте на дневном свете. Особенно полезны утренние прогулки, которые помогают синхронизировать биологические часы.

Особенно полезны утренние прогулки, которые помогают синхронизировать биологические часы. Оставайтесь физически активными. Прогулки и умеренные нагрузки положительно влияют на сон и самочувствие.

Прогулки и умеренные нагрузки положительно влияют на сон и самочувствие. Ограничьте употребление кофеина во второй половине дня. Это особенно важно, если после смены времени возникают трудности с засыпанием.

Это особенно важно, если после смены времени возникают трудности с засыпанием. Избегайте алкоголя перед сном. Он может ухудшать качество ночного отдыха.

Он может ухудшать качество ночного отдыха. Сократите использование гаджетов вечером. Старайтесь не проводить последние часы перед сном перед яркими экранами.

Старайтесь не проводить последние часы перед сном перед яркими экранами. Будьте внимательны за рулем. Если чувствуете сонливость или замечаете снижение концентрации, учитывайте это при вождении автомобиля и выполнении работы, требующей быстрой реакции.

Перевод часов в Украине / Инфографика: Главред

Кому может потребоваться больше времени для адаптации

После смены времени особое внимание к режиму дня стоит уделить детям, пожилым людям и тем, у кого есть нарушения сна. Для них адаптация к новому графику может занять больше времени.

Оксана Чайчук подчеркивает важность регулярного отдыха и повседневной активности в период адаптации.

"Лучшая помощь организму в период адаптации - стабильный режим дня, достаточная продолжительность сна, дневной свет и физическая активность. У большинства людей привыкание к новому времени происходит достаточно быстро. В то же время детям, пожилым людям и тем, у кого есть нарушения сна, может потребоваться немного больше времени", - отмечает Оксана Чайчук.

Перевод часов - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство экономики проинформировало о порядке перехода на зимнее время в Украине. Министерство экономики подчеркнуло, что переход происходит в соответствии с постановлением Кабмина и международными правилами. В 2026 году переход запланирован на ночь с 24 на 25 октября в 04:00, когда стрелки переводят на один час назад - на 03:00.

Издание The Independent объясняло механизмы адаптации циркадных ритмов и давало практические советы по подготовке к смене времени. В материале советовали уменьшать яркость экранов и больше бывать при дневном свете, в частности, благодаря пользе утренних прогулок как способа более быстрой адаптации. Изменение режима может вызвать временные нарушения сна в первые дни после перевода часов.

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Об источнике: Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний (Тернопольский ОЦКПЗ) - государственное учреждение в сфере общественного здравоохранения, входящее в систему Министерства здравоохранения Украины. Центр занимается профилактикой заболеваний, эпидемиологическим надзором, мониторингом состояния здоровья населения и выявлением потенциальных угроз для общественного здоровья в Тернопольской области.

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