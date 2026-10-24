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Налет в унитазе исчезнет за час - что нужно налить внутрь

Анна Косик
24 октября 2026, 04:27
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Блогерша показала, как удалить налет в унитазе без дорогих средств.
Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь
Лучшее средство против налёта в унитазе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как очистить унитаз от стойкого налета в домашних условиях
  • Сколько времени требуется для очистки сантехники

Налет в унитазе, особенно в нижней части, бывает сложно удалить даже с помощью ершика и дорогих специальных средств.

Но Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok показала простой домашний способ очистки сантехники с помощью двух средств, которые обычно есть у каждого дома.

видео дня

Как очистить унитаз от стойкого налета

Для очистки налета в унитазе понадобятся 5 столовых ложек лимонной кислоты, половина столовой ложки средства для мытья посуды и 500 миллилитров кипятка.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Сначала нужно как можно лучше удалить воду из нижней части чаши унитаза с помощью ершика. После этого можно приступать к приготовлению смеси.

"Берем 5 столовых ложек лимонной кислоты, полложки средства для мытья посуды для образования пены и лучшего эффекта. Смешиваем с половиной литра кипятка и заливаем внутрь унитаза", - пояснила блогерша.

После этого смесь нужно оставить в унитазе, чтобы она подействовала на загрязнения.

"Ждем минимум час, можно оставить на ночь. Поверьте, весь налет отлично растворяется. Прохожусь для проверки ершиком - и все готово", - утверждает Сизова.

Видео о том, как избавиться от налета в унитазе, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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