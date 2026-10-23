Не только для мытья посуды: как использовать кухонную губку в быту

Блогер показал, как с пользой использовать старую кухонную губку.

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Простые, но эффективные способы использования кухонных губок в быту / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как использовать кухонные губки для растений и уборки

Как сделать органайзер, подставку для телефона и щетку из губки

Как устранить запахи и защитить пол от царапин

Обычная кухонная губка может стать универсальным помощником в быту. С её помощью можно не только мыть посуду, но и ухаживать за комнатными растениями, а также мыть труднодоступные места или предметы.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал несколько простых способов использования кухонных губок в быту.

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Как использовать кухонную губку для комнатных растений

Кухонная губка может стать вспомогательным средством для удержания влаги в почве. Для этого её нужно нарезать на небольшие кубики и положить на дно цветочного горшка перед тем, как засыпать землю и посадить растение.

Пористый материал будет впитывать часть воды во время полива, а затем постепенно отдавать влагу почве. Такой способ может быть полезен, когда нужно ненадолго оставить растения без присмотра, например, во время командировки.

"Главное, друзья, хорошо пролить землю водой, губка впитает влагу и будет постепенно отдавать её в почву, защищая её от пересыхания", - подчеркнул автор видео.

Как сделать губку с мылом для мытья различных предметов

Еще один способ применения кухонной губки поможет использовать остатки твердого мыла. Для этого нужно сделать небольшой разрез в мягкой части губки и вставить внутрь кусочек мыла.

"Мыло постепенно будет намыливать губку, поэтому не придется каждый раз добавлять моющее средство. Просто, удобно и практично", - отметил блогер.

Как сделать ершик для мытья банок из старой губки

Вымыть банку изнутри бывает сложно, особенно если у нее узкое горлышко. Если специальной щетки нет под рукой, можно попробовать сделать простую альтернативу из старой зубной щетки и кухонной губки.

Для этого мягкую часть губки нужно нарезать на небольшие кусочки, приложить к щетке и закрепить резинками. Такой самодельный инструмент может пригодиться при подготовке стеклянных банок к консервированию.

Как очистить решетку холодильника кухонной губкой

Металлические решетки холодильника имеют много узких промежутков, в которых скапливаются пыль и грязь. Обычной губкой не всегда удобно очищать такие участки, но небольшие кусочки пористого материала могут помочь.

Автор предлагает нарезать мягкую часть кухонной губки на маленькие квадратики. Благодаря компактному размеру ими удобнее проходить между металлическими прутиками, очищая поверхность с разных сторон.

Как сделать органайзер для иголок и булавок из губки

Кухонная губка может помочь упорядочить мелкие вещи, которые легко потерять. В частности, её можно использовать как простой органайзер для иголок, булавок и канцелярских кнопок.

Как сделать подставку для телефона из кухонной губки

Еще один необычный способ использования губки - подставка для смартфона. Ее можно использовать, чтобы поставить телефон на ребро, а не класть всей задней поверхностью на стол.

Автор канала объяснил, что во время зарядки смартфон может нагреваться, а поверхность, препятствующая отводу тепла, способна ухудшать охлаждение устройства. Поэтому он предлагает использовать губку в качестве простой опоры.

Как устранить неприятные запахи в холодильнике и шкафу для обуви

Для борьбы с посторонними запахами автор предлагает использовать кухонную губку вместе с пищевой содой. Для этого на влажную губку нужно насыпать одну-две чайные ложки соды и разместить её на полке в холодильнике или в шкафу для обуви.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Как защитить ламинат и паркет от царапин с помощью губки

После ремонта особенно хочется сохранить новый пол в хорошем состоянии. Один из простых способов снизить риск появления царапин - сделать мягкие накладки для ножек стульев.

"Нарежьте губку на маленькие квадратики. Квадратики нужно делать не слишком высокими. И наклейте их на ножки ваших стульев, чтобы они не царапали ваш паркет или новый, только что уложенный ламинат", - отметил блогер.

Как собрать шерсть и волосы во время стирки

Во время стирки на одежде иногда остаются шерсть домашних животных, волосы и мелкие ворсинки. Автор канала предлагает положить обычную кухонную губку в барабан стиральной машины вместе с вещами.

"Она будет задерживать на себе волосы, шерсть, мелкие ворсинки, которые отделяются во время стирки", - пояснил он.

Как очистить ковер, диван и одежду от шерсти влажной губкой

Если на ковре, диване или одежде скопилась шерсть, волосы или мелкий ворс, можно попробовать удалить их с помощью кухонной губки. Автор советует слегка смочить её и провести по загрязнённой поверхности.

Смотрите видео о том, как использовать в быту кухонную губку:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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