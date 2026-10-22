Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Вы узнаете:
- Чем очистить сиденье унитаза без откручивания
- Как избавиться от застарелых желтых пятен
- Каких средств для сиденья лучше избегать
Желтые пятна и налет на сиденье унитаза можно удалить без агрессивной химии и даже без его демонтажа: для этого достаточно половинки лимона и поваренной соли. Классические средства для чистки туалета с такими загрязнениями часто не справляются, сообщает Super Express.
Во время уборки сиденье нередко упускают из виду, хотя именно к нему чаще всего прикасаются руками. Как и в чаше унитаза, на нем скапливаются тысячи бактерий и микроорганизмов, а налет со временем превращается в стойкие желтые разводы.
Лимон нужно разрезать пополам, посыпать срез солью и тщательно натереть поверхность. Через несколько минут сиденье протирают влажной тряпкой. При необходимости процедуру повторяют несколько раз.
Эффект объясняется составом смеси. Лимонный сок, как и уксус, содержит кислоту, которая хорошо растворяет известковый налет и пятна. Соль, по данным издания, обладает отбеливающими и очищающими свойствами и бережно удаляет грязь с поверхности.
Как удалить застарелые желтые потеки
Для сильных загрязнений рекомендуют отдельный раствор, но сиденье придётся снять, повернув шарнир. В ванне или большой миске разводят одну упаковку пищевой соды в 5 л теплой, но не горячей воды, тщательно перемешивают и погружают туда сиденье примерно на час. После этого оно заметно белеет.
Сода действует как природный отбеливатель и безопасна для деликатных поверхностей. Кроме того, она нейтрализует неприятные запахи, обладает антибактериальными свойствами и не раздражает кожу рук.
Это же средство подходит и для чаши унитаза. Соду смешивают с водой в пропорции 1:1 до образования густой пасты, наносят на загрязнения, и уже через несколько минут поверхность выглядит как новая.
Чего нельзя делать с сиденьем унитаза
Не каждое чистящее средство подходит для сиденья. Издание предостерегает от использования сильных хлорсодержащих отбеливателей, агрессивных абразивов и жестких щеток. Они повреждают покрытие: оно становиться матовым, быстрее желтеет и становится пористым, поэтому грязь и бактерии оседают на нем еще легче.
Чтобы желтые пятна не появлялись вообще, ключевое значение имеет регулярность. Помимо периодической глубокой чистки, сиденье следует после каждого использования протирать влажной тряпкой с каплей мягкого средства для мытья посуды или яблочного уксуса. Привычка закрывать крышку перед сливом воды также уменьшает распространение бактерий и отложений.
Смотрите видео о том, как легко очистить налет в унитазе:
Вас может заинтересовать:
- Зачем лить уксус в бачок унитаза: результат через три минуты удивил
- Унитаз снова станет белым: доступный лайфхак для домашней уборки
- Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитаз
Об источнике: Super Express
Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред