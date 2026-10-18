Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитаз

Вы узнаете:
- Какие домашние средства помогают бороться с накипью в унитазе
- Когда стоит прибегать к соляной кислоте
Очистить унитаз от старого известкового налета - задача довольно сложная. Однако, чтобы справиться с загрязнениями, не всегда стоит использовать дорогую бытовую химию.
Главред решил разобраться, какими домашними средствами можно почистить унитаз.
Как удалить известковый налет в унитазе
Известковый налет в унитазе можно удалить без дорогой бытовой химии: для этого подойдут уксус с пищевой содой, кола или соляная кислота, пишет Kertvar.
Чаще всего отложения накапливаются именно в унитазах в регионах с жесткой водой, поэтому даже регулярная уборка не защищает от них полностью.
Кроме того, известковый налет - это не только эстетическая проблема: отложения могут в долгосрочной перспективе повредить унитаз, забить трубы и уменьшить поток воды.
Каковы самые простые методы очистки унитаза
Самый доступный вариант состоит из двух шагов. Сначала в унитаз выливают около 250 мл уксуса, тщательно обрабатывают поверхность щеткой и оставляют на минуту. Затем добавляют примерно стакан пищевой соды и еще немного уксуса. Смесь вступает в реакцию, и через 10 минут размягченный налет удаляют щеткой.
Неожиданной альтернативой может стать популярный газированный напиток. Его достаточно залить в сифон на ночь или на время, когда никого нет дома.
"Кислотный состав может полностью растворить накипь, поэтому туалет будет идеально чистым на следующий день. Этот метод не только дешевый, но и щадящий, поэтому вы даже можете использовать его регулярно", - говорят эксперты.
Напиток также устраняет неприятные запахи и подходит для других поверхностей с легким налетом, в частности кранов и душевых леек.
Что использовать для самых стойких загрязнений
Самый агрессивный способ требует предварительной подготовки. Сначала с сиденья следует снять все металлические детали, ведь они могут подвергнуться коррозии. Отложения рекомендуется заранее размягчить щеткой или инструментом с длинной ручкой, чтобы средство действовало эффективнее.
"Помните, что соляная кислота - это сильное химическое вещество, поэтому всегда используйте ее в хорошо проветриваемом помещении и храните в безопасном, закрывающемся месте", - предупреждают специалисты.
После процедуры поверхность нейтрализуют мягким щелочным раствором, например пищевой содой, чтобы остатки реагента не повредили унитаз. Часто прибегать к этому методу не стоит, так как он разрушает керамику.
Как очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня – видео:
Читайте также:
- Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой хозяйки
- Зачем лавровый лист добавляют в стирку: простой трюк вместо химии
- Как замаскировать седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство
Об источнике: Kertvár.hu
Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред