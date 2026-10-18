Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитаз

Самые эффективные методы занимают от 10 минут до одной ночи.

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Как удалить налет со дна унитаза / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие домашние средства помогают бороться с накипью в унитазе

Когда стоит прибегать к соляной кислоте

Очистить унитаз от старого известкового налета - задача довольно сложная. Однако, чтобы справиться с загрязнениями, не всегда стоит использовать дорогую бытовую химию.

Главред решил разобраться, какими домашними средствами можно почистить унитаз.

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Как удалить известковый налет в унитазе

Известковый налет в унитазе можно удалить без дорогой бытовой химии: для этого подойдут уксус с пищевой содой, кола или соляная кислота, пишет Kertvar.

Чаще всего отложения накапливаются именно в унитазах в регионах с жесткой водой, поэтому даже регулярная уборка не защищает от них полностью.

Кроме того, известковый налет - это не только эстетическая проблема: отложения могут в долгосрочной перспективе повредить унитаз, забить трубы и уменьшить поток воды.

Каковы самые простые методы очистки унитаза

Самый доступный вариант состоит из двух шагов. Сначала в унитаз выливают около 250 мл уксуса, тщательно обрабатывают поверхность щеткой и оставляют на минуту. Затем добавляют примерно стакан пищевой соды и еще немного уксуса. Смесь вступает в реакцию, и через 10 минут размягченный налет удаляют щеткой.

Неожиданной альтернативой может стать популярный газированный напиток. Его достаточно залить в сифон на ночь или на время, когда никого нет дома.

"Кислотный состав может полностью растворить накипь, поэтому туалет будет идеально чистым на следующий день. Этот метод не только дешевый, но и щадящий, поэтому вы даже можете использовать его регулярно", - говорят эксперты.

Напиток также устраняет неприятные запахи и подходит для других поверхностей с легким налетом, в частности кранов и душевых леек.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Что использовать для самых стойких загрязнений

Самый агрессивный способ требует предварительной подготовки. Сначала с сиденья следует снять все металлические детали, ведь они могут подвергнуться коррозии. Отложения рекомендуется заранее размягчить щеткой или инструментом с длинной ручкой, чтобы средство действовало эффективнее.

"Помните, что соляная кислота - это сильное химическое вещество, поэтому всегда используйте ее в хорошо проветриваемом помещении и храните в безопасном, закрывающемся месте", - предупреждают специалисты.

После процедуры поверхность нейтрализуют мягким щелочным раствором, например пищевой содой, чтобы остатки реагента не повредили унитаз. Часто прибегать к этому методу не стоит, так как он разрушает керамику.

Как очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня – видео:

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