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Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Алексей Тесля
17 октября 2026, 21:32
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Чтобы поддерживать сантехнику в хорошем состоянии, достаточно уделить несколько дополнительных минут скрытым участкам.
Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки
Раскрыт способ очистки унитаза / Колаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как очистить пространство под ободком унитаза
  • Как очистить крепления и основание сиденья
  • Как провести полноценную уборку унитаза

Даже если чаша унитаза выглядит чистой, под ободком могут оставаться известковый налёт, следы загрязнений, плесень и бактерии. Из-за неудобного расположения этой зоны во время обычной уборки ей часто уделяют недостаточно внимания.

В результате отложения постепенно накапливаются, а в ванной может появиться неприятный запах. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.

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Чтобы поддерживать сантехнику в хорошем состоянии, достаточно уделить несколько дополнительных минут скрытым участкам. Для этого понадобятся подходящее чистящее средство, ёршик, старая зубная щётка и бумажные полотенца.

Как очистить пространство под ободком

Что понадобится:

  • Кислотное средство для удаления известкового налёта, предназначенное для унитазов.
  • Ёршик.
  • Старая зубная щётка.
  • Бумажные полотенца.

Порядок действий:

  • Откройте окно или включите вентиляцию, наденьте перчатки.
  • Нанесите чистящее средство под ободок, стараясь обработать всю загрязнённую поверхность.
  • Оставьте состав на время, указанное производителем. Обычно для бытовых средств это 10–15 минут.
  • Тщательно пройдитесь ёршиком по внутренней поверхности чаши. Для узких участков воспользуйтесь отдельной щёткой.
  • Смойте воду и проверьте результат. Если налёт сохранился, повторите обработку согласно инструкции к средству.

Важно: не смешивайте кислотные очистители с хлорсодержащими средствами - это может привести к выделению опасного газа.

Как очистить крепления и основание сиденья

Петли, болты и места соединения сиденья с чашей нередко остаются без внимания. Между деталями скапливаются пыль, влага и другие загрязнения, которые сложно удалить обычной тряпкой.

  • Для тщательной уборки понадобятся отвёртка, дезинфицирующее средство, старая зубная щётка и салфетка из микрофибры.
  • Проветрите помещение и снимите сиденье, если конструкция позволяет это сделать. При необходимости воспользуйтесь отвёрткой.
  • Нанесите подходящее чистящее средство на крепления, петли и участки вокруг отверстий.
  • Аккуратно обработайте щёткой стыки и узкие промежутки.
  • Удалите остатки средства чистой салфеткой.
  • При наличии следов плесени или мочевого налёта используйте подходящее для конкретной поверхности средство по инструкции.
  • Перед установкой сиденья тщательно высушите все детали.

Перекись водорода можно применять только в том случае, если она подходит для обрабатываемого материала. Не смешивайте её с другими чистящими составами.

Как провести полноценную уборку унитаза

Чтобы не переносить загрязнения с одного участка на другой, удобнее двигаться сверху вниз - от бачка и крышки к основанию, а затем переходить к чаше.

Подготовьте всё необходимое:

  • Резиновые перчатки.
  • Средство для очистки унитаза.
  • Очиститель для поверхностей ванной комнаты.
  • Ёршик.
  • Старую зубную щётку.
  • Чистые салфетки из микрофибры.
  • Бумажные полотенца.

Этапы уборки:

  • Уберите предметы, стоящие рядом с унитазом, и обеспечьте хорошую вентиляцию.
  • Нанесите средство для унитаза на внутренние стенки чаши и под ободок. Оставьте его на время, указанное на упаковке.
  • Пока состав действует, обработайте крышку, сиденье, бачок, кнопку смыва и наружную поверхность подходящим очистителем.
  • Протрите все внешние детали чистой микрофиброй. Стыки и труднодоступные участки обработайте небольшой щёткой.
  • Очистите чашу ёршиком, уделяя особое внимание зоне под ободком и участкам с налётом.
  • Смойте воду и убедитесь, что загрязнения удалены. При необходимости повторите процедуру.
  • Вытрите наружные поверхности насухо, уделив внимание креплениям и основанию.

Регулярная уборка скрытых участков помогает поддерживать чистоту сантехники, уменьшает накопление налёта и позволяет своевременно замечать признаки плесени. А тщательное высушивание наружных деталей после очистки предотвращает появление водяных разводов и помогает поддерживать аккуратный вид унитаза.

Смотрите видео - как отчистить туалет:

Тем, кто предпочитает обходиться без агрессивных чистящих составов, стоит попробовать доступные альтернативы из домашних запасов. Вернуть кафельной плитке чистоту помогут пищевая сода и лимонная кислота - недорогие ингредиенты, которые найдутся практически на каждой кухне.

Они способны справляться с повседневными загрязнениями и некоторыми видами налета, поэтому могут стать альтернативой специализированной бытовой химии в отдельных случаях. Такой способ не требует значительных расходов, а сами средства широко доступны и давно используются для решения различных бытовых задач.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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