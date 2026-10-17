Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Чтобы поддерживать сантехнику в хорошем состоянии, достаточно уделить несколько дополнительных минут скрытым участкам.

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Раскрыт способ очистки унитаза / Колаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот

Вы узнаете:

Как очистить пространство под ободком унитаза

Как очистить крепления и основание сиденья

Как провести полноценную уборку унитаза

Даже если чаша унитаза выглядит чистой, под ободком могут оставаться известковый налёт, следы загрязнений, плесень и бактерии. Из-за неудобного расположения этой зоны во время обычной уборки ей часто уделяют недостаточно внимания.

В результате отложения постепенно накапливаются, а в ванной может появиться неприятный запах. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.

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Чтобы поддерживать сантехнику в хорошем состоянии, достаточно уделить несколько дополнительных минут скрытым участкам. Для этого понадобятся подходящее чистящее средство, ёршик, старая зубная щётка и бумажные полотенца.

Как очистить пространство под ободком

Что понадобится:

Кислотное средство для удаления известкового налёта, предназначенное для унитазов.

Ёршик.

Старая зубная щётка.

Бумажные полотенца.

Порядок действий:

Откройте окно или включите вентиляцию, наденьте перчатки.

Нанесите чистящее средство под ободок, стараясь обработать всю загрязнённую поверхность.

Оставьте состав на время, указанное производителем. Обычно для бытовых средств это 10–15 минут.

Тщательно пройдитесь ёршиком по внутренней поверхности чаши. Для узких участков воспользуйтесь отдельной щёткой.

Смойте воду и проверьте результат. Если налёт сохранился, повторите обработку согласно инструкции к средству.

Важно: не смешивайте кислотные очистители с хлорсодержащими средствами - это может привести к выделению опасного газа.

Как очистить крепления и основание сиденья

Петли, болты и места соединения сиденья с чашей нередко остаются без внимания. Между деталями скапливаются пыль, влага и другие загрязнения, которые сложно удалить обычной тряпкой.

Для тщательной уборки понадобятся отвёртка, дезинфицирующее средство, старая зубная щётка и салфетка из микрофибры.

Проветрите помещение и снимите сиденье, если конструкция позволяет это сделать. При необходимости воспользуйтесь отвёрткой.

Нанесите подходящее чистящее средство на крепления, петли и участки вокруг отверстий.

Аккуратно обработайте щёткой стыки и узкие промежутки.

Удалите остатки средства чистой салфеткой.

При наличии следов плесени или мочевого налёта используйте подходящее для конкретной поверхности средство по инструкции.

Перед установкой сиденья тщательно высушите все детали.

Перекись водорода можно применять только в том случае, если она подходит для обрабатываемого материала. Не смешивайте её с другими чистящими составами.

Как провести полноценную уборку унитаза

Чтобы не переносить загрязнения с одного участка на другой, удобнее двигаться сверху вниз - от бачка и крышки к основанию, а затем переходить к чаше.

Подготовьте всё необходимое:

Резиновые перчатки.

Средство для очистки унитаза.

Очиститель для поверхностей ванной комнаты.

Ёршик.

Старую зубную щётку.

Чистые салфетки из микрофибры.

Бумажные полотенца.

Этапы уборки:

Уберите предметы, стоящие рядом с унитазом, и обеспечьте хорошую вентиляцию.

Нанесите средство для унитаза на внутренние стенки чаши и под ободок. Оставьте его на время, указанное на упаковке.

Пока состав действует, обработайте крышку, сиденье, бачок, кнопку смыва и наружную поверхность подходящим очистителем.

Протрите все внешние детали чистой микрофиброй. Стыки и труднодоступные участки обработайте небольшой щёткой.

Очистите чашу ёршиком, уделяя особое внимание зоне под ободком и участкам с налётом.

Смойте воду и убедитесь, что загрязнения удалены. При необходимости повторите процедуру.

Вытрите наружные поверхности насухо, уделив внимание креплениям и основанию.

Регулярная уборка скрытых участков помогает поддерживать чистоту сантехники, уменьшает накопление налёта и позволяет своевременно замечать признаки плесени. А тщательное высушивание наружных деталей после очистки предотвращает появление водяных разводов и помогает поддерживать аккуратный вид унитаза.

Смотрите видео - как отчистить туалет:

Тем, кто предпочитает обходиться без агрессивных чистящих составов, стоит попробовать доступные альтернативы из домашних запасов. Вернуть кафельной плитке чистоту помогут пищевая сода и лимонная кислота - недорогие ингредиенты, которые найдутся практически на каждой кухне.

Они способны справляться с повседневными загрязнениями и некоторыми видами налета, поэтому могут стать альтернативой специализированной бытовой химии в отдельных случаях. Такой способ не требует значительных расходов, а сами средства широко доступны и давно используются для решения различных бытовых задач.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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