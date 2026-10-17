Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Вы узнаете:
- Как очистить пространство под ободком унитаза
- Как очистить крепления и основание сиденья
- Как провести полноценную уборку унитаза
Даже если чаша унитаза выглядит чистой, под ободком могут оставаться известковый налёт, следы загрязнений, плесень и бактерии. Из-за неудобного расположения этой зоны во время обычной уборки ей часто уделяют недостаточно внимания.
В результате отложения постепенно накапливаются, а в ванной может появиться неприятный запах. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.
Чтобы поддерживать сантехнику в хорошем состоянии, достаточно уделить несколько дополнительных минут скрытым участкам. Для этого понадобятся подходящее чистящее средство, ёршик, старая зубная щётка и бумажные полотенца.
Как очистить пространство под ободком
Что понадобится:
- Кислотное средство для удаления известкового налёта, предназначенное для унитазов.
- Ёршик.
- Старая зубная щётка.
- Бумажные полотенца.
Порядок действий:
- Откройте окно или включите вентиляцию, наденьте перчатки.
- Нанесите чистящее средство под ободок, стараясь обработать всю загрязнённую поверхность.
- Оставьте состав на время, указанное производителем. Обычно для бытовых средств это 10–15 минут.
- Тщательно пройдитесь ёршиком по внутренней поверхности чаши. Для узких участков воспользуйтесь отдельной щёткой.
- Смойте воду и проверьте результат. Если налёт сохранился, повторите обработку согласно инструкции к средству.
Важно: не смешивайте кислотные очистители с хлорсодержащими средствами - это может привести к выделению опасного газа.
Как очистить крепления и основание сиденья
Петли, болты и места соединения сиденья с чашей нередко остаются без внимания. Между деталями скапливаются пыль, влага и другие загрязнения, которые сложно удалить обычной тряпкой.
- Для тщательной уборки понадобятся отвёртка, дезинфицирующее средство, старая зубная щётка и салфетка из микрофибры.
- Проветрите помещение и снимите сиденье, если конструкция позволяет это сделать. При необходимости воспользуйтесь отвёрткой.
- Нанесите подходящее чистящее средство на крепления, петли и участки вокруг отверстий.
- Аккуратно обработайте щёткой стыки и узкие промежутки.
- Удалите остатки средства чистой салфеткой.
- При наличии следов плесени или мочевого налёта используйте подходящее для конкретной поверхности средство по инструкции.
- Перед установкой сиденья тщательно высушите все детали.
Перекись водорода можно применять только в том случае, если она подходит для обрабатываемого материала. Не смешивайте её с другими чистящими составами.
Как провести полноценную уборку унитаза
Чтобы не переносить загрязнения с одного участка на другой, удобнее двигаться сверху вниз - от бачка и крышки к основанию, а затем переходить к чаше.
Подготовьте всё необходимое:
- Резиновые перчатки.
- Средство для очистки унитаза.
- Очиститель для поверхностей ванной комнаты.
- Ёршик.
- Старую зубную щётку.
- Чистые салфетки из микрофибры.
- Бумажные полотенца.
Этапы уборки:
- Уберите предметы, стоящие рядом с унитазом, и обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Нанесите средство для унитаза на внутренние стенки чаши и под ободок. Оставьте его на время, указанное на упаковке.
- Пока состав действует, обработайте крышку, сиденье, бачок, кнопку смыва и наружную поверхность подходящим очистителем.
- Протрите все внешние детали чистой микрофиброй. Стыки и труднодоступные участки обработайте небольшой щёткой.
- Очистите чашу ёршиком, уделяя особое внимание зоне под ободком и участкам с налётом.
- Смойте воду и убедитесь, что загрязнения удалены. При необходимости повторите процедуру.
- Вытрите наружные поверхности насухо, уделив внимание креплениям и основанию.
Регулярная уборка скрытых участков помогает поддерживать чистоту сантехники, уменьшает накопление налёта и позволяет своевременно замечать признаки плесени. А тщательное высушивание наружных деталей после очистки предотвращает появление водяных разводов и помогает поддерживать аккуратный вид унитаза.
Смотрите видео - как отчистить туалет:
Тем, кто предпочитает обходиться без агрессивных чистящих составов, стоит попробовать доступные альтернативы из домашних запасов. Вернуть кафельной плитке чистоту помогут пищевая сода и лимонная кислота - недорогие ингредиенты, которые найдутся практически на каждой кухне.
Они способны справляться с повседневными загрязнениями и некоторыми видами налета, поэтому могут стать альтернативой специализированной бытовой химии в отдельных случаях. Такой способ не требует значительных расходов, а сами средства широко доступны и давно используются для решения различных бытовых задач.
Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.
Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.
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Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
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