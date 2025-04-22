Одно средство отбелит унитаз до блеска: как справиться с налетом и грязью за 15 минут

Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

https://glavred.info/life/odno-sredstvo-otbelit-unitaz-do-bleska-kak-spravitsya-s-naletom-i-gryazyu-za-15-minut-10658261.html Ссылка скопирована

Одно средство отбелит унитаз до блеска/ коллаж Главред, фото: скрин из видео YouTube

Вы узнаете:

Как вывести известковый налет в унитазе

Как отмыть унитаз внутри

Появление налета в унитазе - это довольно распространенная проблема, от которой не так уж и просто избавиться. Если вы ищете способ, чем отмыть желтый налет в унитазе, то не обязательно бежать в магазин за какими-то химическими средствами, ведь на самом деле нужное вам средство уже может быть у вас под руками.

видео дня

Известковый налет на унитазе является естественным минеральным накоплением, которое вызвано самой водой. Многие средства бессильны против такого налета - он очень непросто отмывается.

Основательница Mom's Confession Кристи, нашла простое решение - она посоветовала использовать один ингредиент, чтобы избавиться от известкового налета, пишет express.co.uk.

Кристи посоветовала бросить в унитаз две таблетки Alka-Seltzer (Алка-зельтцер) и оставить их там на 15-30 минут. Они сразу начнут шипеть, что поможет для удаления налета. Когда это время пройдет, нужно почистить унитаз щеткой, чтобы избавиться от загрязнений.

"Кто знал, что один маленький ингредиент может очистить туалет и сэкономить столько времени? Для меня это палочка-выручалочка, и я уверена, что вы согласитесь, что экономия времени - это то, к чему стремится каждая из нас, занятых мам", - отметила она.

Таблетки Alka-Seltzer содержат ацетилсалициловую кислоту, а также лимонную кислоту, которая естественным образом растворяет известковый налет.

Они также содержат бикарбонат натрия, также известный как пищевая сода, которая ускоряет реакцию лимонной кислоты, создавая шипящее действие, что поможет расщепить минералы, прилипшие к унитазу.

Вместо этих таблеток также можно использовать лимонную кислоту или раствор пищевой соды, чтобы очистить известковый налет без использования агрессивных химикатов.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред