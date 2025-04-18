Почему серебро на шее чернеет и связано ли это со здоровьем: химик дал ответ

Вы узнаете:
- Почему чернеет серебряный крестик и цепочка на шее
- Что значит когда серебро темнеет
После длительного ношения серебряные украшения могут потемнеть. Нередко можно услышать мнения о том, что это якобы связано со здоровьем человека, который эти украшения носит. Однако украинский химик и преподаватель химии Глеб Репич опроверг такой тезис и объяснил, почему чернеет серебряный крестик и цепочка на шее на самом деле.
"Давайте разберемся, что же это за черный налет такой? Многие скажут, что серебро окислилось. Мы знаем, что серебро с кислородом не реагирует даже при высокой температуре. Но, серебро охотно реагирует в присутствии кислорода с газом с сероводородом - это тот, что имеет запах тухлых яиц", - пояснил химик.
Он отметил, что люди постоянно производят сероводород, он реагирует с серебром, и так серебро окисляется.
"Мы, люди, постоянно продуцируем сероводород и сероводород постоянно содержится в нашем воздухе, сероводород реагирует с серебром и серебро постепенно медленно покрывается черным налетом. То есть, серебро действительно окисляется и поверхность его покрывается черным слоем аргентум-1 сульфида", - рассказал Репич.
Смотрите видео о том, почему серебро на шее чернеет:
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Кто такой Глеб Репич
Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.
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