Что не так на рисунке: надо найти 2 ошибки всего за 8 секунд

Мало кому удастся настолько быстро отыскать две ошибки.

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Что не так на рисунке/ jagranjosh

Различные головоломки помогают проверить свою сообразительность и внимательность к деталям. Такие загадки ставят перед людьми непростую задачу, которую нужно решить максимально быстро, а часто и с очень ограниченным временем.

Но такие загадки являются не только способом проверить себя. Выполнение таких заданий помогает развить острый ум и нестандартное мышление.

В следующей загадке нужно отыскать две ошибки на рисунке, пишет jagranjosh. Непросто будет их заметить, ведь они очень хорошо спрятаны.

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При этом найти их нужно всего за 8 секунд, что будет под силу не каждому.

На рисунке изображен стол, на котором есть книга, очки, лампа и бутылка с водой.

На первый взгляд может казаться, будто бы на картинке все нормально и нет никаких ошибок. Но это не так. Если внимательнее присмотреться, то станет понятно, что ошибки там точно есть, просто спрятаны очень искусно.

Что не так на рисунке/ jagranjosh

Тщательно "отсканируйте" изображение взглядом и посмотрите, не заметите ли вы на нем что-то необычное.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Ошибки на рисунке:

В лампе нет выключателя,

Название книги и закладки размещены вверх ногами.

Непросто будет заметить две ошибки на картинке/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека - можете проверить, относитесь ли вы к супер-интеллектуалам. Справиться с загадкой смогут только люди с чрезвычайными интеллектуальными способностями.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где 3 различия между девушками - лишь единицы найдут их за 37 секунд. Справиться с таким чрезвычайно сложным испытанием смогут не все, к тому же время будет наступать на пятки.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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