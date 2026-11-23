Помимо блока камер, как у iPhone, Samsung тестирует в One UI 9.5 перенос Now Bar в центр экрана по образцу Dynamic Island.

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Galaxy S27 Ultra - почему дизайн нового флагмана возмутил фанатов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что изменит Samsung в камере Galaxy S27 Ultra

Почему фанаты недовольны дизайном Galaxy S27 Ultra

Станет ли Now Bar на Galaxy S27 похожим на Dynamic Island

Новые утечки дизайна Galaxy S27 Ultra, копирующего iPhone, вызвали волну возмущения фанатов Samsung. Поводом стало видео с распаковкой макета смартфона от Криса Франклина из SammyGuru: на кадрах виден приподнятый островчик камеры, очень похожий на решение Apple в iPhone 17 Pro и 18 Pro. Реакция пользователей преимущественно негативная. Об этом сообщает 9to5Google.

Что именно изменит Samsung в флагмане и почему новинку упрекают в копировании Apple - рассказывает Главред.

видео дня

Что известно о дизайне Galaxy S27 Ultra

Samsung официально не подтверждала дизайн Galaxy S27 Ultra, поэтому всё, что появилось в сети, - это утечки, макеты и рендеры. Ролик Франклина, который распространил инсайдер Noah Cat, показывает распаковку макета (dummy). Издание отмечает, что видео может быть сгенерировано искусственным интеллектом, поэтому воспринимать его как доказательство не стоит.

Предыдущие утечки появлялись 10 ноября и 23 августа 2026 года. В августе CAD-рендеры обнародовал инсайдер Ice Universe, который пользуется отличной репутацией. Запуск линейки S27 ожидается в начале 2027 года, пишет Korea JoongAng Daily.

Как будет выглядеть камера Galaxy S27 Ultra

По данным утечек, смартфон получит приподнятый остров камеры, а объективы будут выступать над ним. Утечки из разных источников отличаются лишь мелкими деталями. На рендерах Ice Universe блок напоминает модели Apple, Honor и Huawei; Apple внедрила такой "плато"-блок в iPhone 17 Pro.

Отдельно на задней панели рендеров заметна круглая отметка, напоминающая магнитную зарядку типа MagSafe.

Почему поклонники Samsung критикуют новый дизайн

Поклонники надеялись на возвращение горизонтального блока камер, как у Galaxy S10. Критики ещё в августе называли рендеры копией Apple, Honor и Huawei, а также "типичной формой iPhone": ветка обсуждения собрала более 300 ответов.

В то же время у нового дизайна есть и защитники. Автор 9to5Google отмечает, что новый корпус может улучшить совместимость с аксессуарами Qi2 и MagSafe, которой мешал вертикальный ряд камер. Пользователь Mckillio пишет, что вертикальное расположение камер Galaxy всегда казалось ему наименее привлекательным, а новая версия, по его мнению, выглядит значительно лучше. Другие отмечают внутренние изменения - охлаждение, аккумулятор, магнитную зарядку - и то, что телефон перестанет качаться на столе.

Смотрите видео о новых заимствованиях Samsung у Apple:

Что такое Now Bar в One UI 9.5 и чем он похож на Dynamic Island

Samsung представила Now Bar несколько лет назад, и уже тогда было очевидно, что компания черпала вдохновение в Dynamic Island от Apple, хотя и пыталась придать панели собственную идентичность. Теперь, по данным видео TechTalkTV, Samsung тестирует переработанный Now Bar для линейки S27, который заметно больше напоминает решение Apple.

Сейчас Now Bar появляется слева в строке состояния, но в S27 его переносят в центр верхней части экрана, рядом с вырезом фронтальной камеры. Меняется и управление: вертикальные свайпы для переключения между активностями заменят горизонтальные. Также появится раздел настроек Moment Effects, где пока доступен только вариант Sports - праздничные анимации, когда любимые команды забивают гол или побеждают.

Все изменения замечены в One UI 9.5, предназначенной для линейки S27, однако переработанная панель Now Bar появится и на более старых устройствах посредством обновления ПО. Эта же версия оболочки принесет нативные 3D-обои для экрана блокировки: передний и задний планы смещаются независимо друг от друга при наклоне телефона. В отличие от старой реализации, которая сводилась к видео в цикле, эффект реагирует на движения в реальном времени и включается прямо в редакторе обоев, без сторонних приложений.

Еще одно упоминание в видео касается того, что Samsung, по неподтвержденным данным, работает над полностью безрамочным смартфоном с четырьмя изогнутыми краями.

Почему "айфонизация" Samsung беспокоит обозревателей

Ведущий TechTalkTV Сел не против заимствований как таковых: центрирование Now Bar, по его словам, может сделать текущие активности более заметными и доступными. В то же время сама тенденция его настораживает.

"Моя проблема - растущая айфонизация смартфонов Samsung. Я бы гораздо охотнее видел, как Samsung ведет индустрию, чем становится очень искусной в создании копий iPhone", - убежден ведущий канала TechTalkTV.

Он также предупреждает, что копирование Dynamic Island может принести и типичную проблему: постоянное взаимодействие с "таблеткой" оставляет отпечатки вокруг фронтальной камеры, из-за чего линзы будут пачкаться, а селфи будут получаться размытыми.

Когда-то компания продвигала индустрию вперёд и рисковала там, где конкурент не решался, напоминает Сел. Теперь, по его оценке, она скорее подражает чужому стилю.

"Я не хочу Samsung, который ждет, пока Apple что-то сделает, прежде чем решить, что это заслуживает внимания. Я хочу тот Samsung, который не боялся быть другим", - подчеркивает ведущий канала TechTalkTV.

Что изменит новое руководство мобильного подразделения Samsung

После почти семи лет на посту Т. М. Ро (Те Мун Ро) покидает должность главы мобильного подразделения Samsung, его место официально занимает Вон-Джун Чхве (Чхве Вон Джун). И в Apple, и в Samsung мобильные подразделения получили новых руководителей в течение одного года. Ведущий признает, что изменения давно назрели.

Впрочем, радоваться он не спешит: Чхве не пришел со стороны, ведь занимал должность COO мобильного подразделения с марта 2025 года. То есть он уже входил в команду, которая определяла направление развития компании в последние годы. По мнению Села, утечки информации о дизайне S27 также не указывают на революционный курс, а проблема глубже, чем кадровая ротация.

"Samsung нужен не просто новый человек в кабинете руководителя. Ей нужен совершенно другой образ мышления. Кто-то, кто готов рисковать", - считает ведущий канала TechTalkTV.

В то же время Сел допускает, что его скептицизм ещё может не оправдаться, и формулирует пожелание на будущее.

"Надеюсь, он докажет, что я ошибался. Samsung не нужно очередное объявление о кадровых изменениях. Ей просто нужно вспомнить, как внедрять инновации, как это было раньше", - подчеркивает ведущий канала TechTalkTV.

Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

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