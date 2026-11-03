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Для всех владельцев Android готовят важное нововведение: что изменится

Юрий Берендий
3 ноября 2026, 15:37
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Переключатель нашли в тестовой сборке, а на iPhone каждый платёж уже подтверждают Face ID или кодом.
Для всех владельцев Android готовят важное нововведение: что изменится
Всем, у кого Android, придется привыкать к новому правилу: что задумала Google / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Что именно обнаружили в тестовой версии Google Кошелька
  • Как сейчас работает оплата без проверки на Android
  • Чем отличается Apple Wallet на iPhone

Google готовит обязательное подтверждение каждой бесконтактной оплаты с помощью телефона на Android: в приложении Google Кошелек (Google Wallet) появится дополнительная проверка, которая потребует приложить палец к сканеру или ввести PIN-код перед тем, как поднести устройство к терминалу, сообщает Spider's Web.

Главред рассказывает, что изменится для владельцев Android-смартфонов и как работает новая проверка.

видео дня

Как сейчас работает оплата телефоном на Android

В настоящее время в Android не нужно каждый раз подтверждать личность перед бесконтактной оплатой. Если телефон был разблокирован ранее, у пользователя есть три минуты, чтобы оплатить покупку без дополнительной проверки.

Google Кошелек даже не нужно открывать на экране: телефон можно поднести к терминалу во время использования любого приложения. В некоторых моделях Android за мелкие покупки можно платить даже при заблокированном экране, хотя в настройках можно включить требование каждый раз разблокировать устройство.

Смотрите видео о том, что такое Google Pay:

Чем отличается оплата на iPhone

Владельцы iPhone привыкли, что каждая оплата требует подтверждения. Вызов карты в Apple Wallet требует сканирования лица, отпечатка пальца (на более новых моделях и iPhone SE) или ввода PIN-кода.

Google хочет поднять уровень безопасности Android до уровня, аналогичного тому, что есть в смартфонах Apple.

Что известно о новой функции Google Wallet

Google добавит в приложение "Кошелек" дополнительную проверку при каждой бесконтактной оплате с помощью телефона. На практике перед тем, как поднести устройство к терминалу в магазине или ресторане, нужно будет приложить палец к сканеру или ввести PIN-код, чтобы активировать карту, пишет Android Authority.

В тестовой версии приложения заметили новый переключатель "Требовать дополнительную проверку" (Require additional verification). Подробностей о работе функции пока нет, неизвестно и то, будет ли она включена по умолчанию. Если её активировать, пользователям придётся прикладывать палец перед каждой оплатой.

Новое требование существенно повысит безопасность: даже если кто-то получит доступ к устройству с разблокированным экраном, оплатить с помощью телефона он не сможет. Трехминутное окно после разблокировки уже обеспечивало определенную защиту, но новый механизм должен лучше защитить средства на карте.

Исчезнет ли трёхминутное окно после разблокировки

Пока не до конца ясно, будет ли новая проверка обходить нынешний трехминутный период. Автор Spider's Web считает, что, скорее всего, да, ведь иначе эта функция не имела бы смысла.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика: Главред

Другие новости о смартфонах

Ранее Главред писал, что технология NFC позволяет смартфонам обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии. Благодаря этому пользователи могут осуществлять бесконтактные платежи, передавать информацию и быстро подключать совместимые гаджеты.

Помимо дополнительных возможностей смартфона, важно также правильно ухаживать за его аккумулятором. В частности, соблюдение рекомендаций по зарядке может помочь уменьшить износ батареи и продлить срок её службы.

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Об источнике: Android Authority

AndroidAuthority.com - крупный англоязычный новостной и обзорный ресурс, специализирующийся на Android, мобильных технологиях и гаджетах. Сайт публикует свежие новости, обзоры смартфонов и планшетов, тесты камер, сравнения устройств, обновления операционной системы Android, советы по использованию приложений и подборки лучших устройств.

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