Функция NFC в смартфоне: для чего она нужна и как её использовать

Функция NFC в смартфоне / Алло

NFC – это специальная технология бесконтактной передачи данных, которая позволяет устройствам со специальным считывающим датчиком обмениваться информацией. Такие датчики установлены на ноутбуках, смартфонах, смарт-часах, банковских терминалах и т.д.

Непосредственная близость приборов – первое и главное условие обмена. Данная разработка с каждым днем набирает все большей популярности, так как является крайне удобным способом для быстрого и практичного обмена информацией между устройствами.

Пожалуй, наиболее удачным использованием технологии NFC является возможность бесконтактных платежей при помощи смартфона или часов через мобильные кошельки. Они осуществляются при помощи специальных приложений: Google Pay или Apple Pay. Также есть возможность использовать специальные бесконтактные карты.

Принцип работы NFC

По своей природе NFC похож на не менее популярную технологию радиочастотной идентификации. Однако главным отличием является то, что в случае с NFC, для проведения обмена устройства должны быть максимально близко.

Так, суть метода заключается в том, что приборы связываются на определенной частоте, на крайне высокой скорости проводят транзакцию и завершают обмен данными. Это все происходит за несколько секунд без прямого участия самого человека. Наиболее ярким для понимания NFC аналогом будет технология Bluetooth, однако она требует больше энергии, конфигурации пользователем, а сами операции проходят в разы дольше.

Принцип работы NFC / OnLime Блог

Способы использования NFC

Всего можно выделить три популярных способа использования NFC. Среди них:

Принцип одноранговой сети.

Два устройства с поддержкой технологии NFC устанавливают соединение и обмениваются нужными данными.

Принцип чтения или записи.

Устройство, такое как смартфон или смарт-часы считывает и принимает заранее записанные данные с источника NFC-сигнала. При этом сам источник не имеет возможности считать информация, а является заранее подготовленным (записанным) элементом.

Принцип эмуляции карты.

NFC – устройство может выступать в качестве бесконтактной кредитной карты.

Как подключить технологию NFC в смартфоне

Для того чтобы использовать данную технологию, необходимо удостовериться, что ваш смартфон обладает встроенным чипом NFC. Сделать это можно поискав в Интернете характеристики вашего телефона. Разработчики обязательно указывают данную надстройку в описание. Кроме того, обязательным условием будет наличие обновленной операционной системы (необходимо для установки официальных приложений для работы с бесконтактным банкингом).

Самый простой и актуальный способ начать пользоваться NFC в смартфоне - скачать приложение Google Pay или Apple Pay (зависит от операционной системы вашего устройства). Оно полностью официальное, а потому добавить в него собственную карту не составит труда.

В частности, украинский мобильный банк Monobank сделал процесс интеграции персональной карты в приложение максимально простым и лояльным для пользователя. Для этого всего лишь необходимо:

Открыть приложение Monobank, выбрать необходимую карту и под ней выбрать пункт меню "Настройки Google Pay" (в случае, если у вас смартфон на Android).

Google Pay и monobank добавление карты / moneybanking

После выбора и перехода, появится Ваша карта и специальный запрос на добавление карты с SMS-подтверждением. Обычно оно приходит в течение нескольких секунд.

Google Pay и monobank добавление карты / moneybanking

Если подтверждение было успешным, ваш телефон теперь может совершать бесконтактные платежи.

Google Pay и monobank добавление карты / moneybanking

Для того чтобы совершить платеж с использованием технологии NFC, прислоните ваш телефон к терминалу, который оснащен специальным считывающим чипом (отличить их можно уточнив информацию у кассира или по наличию символизирующего значка).

Перед оплатой, обязательно разблокируйте смартфон. Саму программу Google Pay открывать не нужно. В зависимости от суммы для оплаты, ваш банк может потребовать ввести Пин-код карты для подтверждения. Об успешном платеже сообщит специальная галочка, которая проявится на синем фоне.

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