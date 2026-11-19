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Что сказал Путин после переговоров в Китае / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал итоги трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, которые состоялись 19 ноября 2026 года в Китае. Он заявил о якобы достигнутом взаимопонимании по международным вопросам, вновь обвинил Украину в развязывании войны и пригрозил болезненным ответом на удары по Крымскому мосту. Кроме того, глава Кремля выдвинул условия прекращения войны, высказался против территориальных уступок со стороны России и рассказал о возможном участии Европы в дальнейших переговорах.

"Главред" выяснил, о чем заявил Путин после переговоров с Трампом и Си в Китае и какие требования выдвинул Украине и Европе.

Что Путин заявил о результатах переговоров с Трампом и Си

По завершении трехстороннего саммита российский президент вышел к журналистам и рассказал о ходе встречи. Путин охарактеризовал переговоры как полезные и выразил надежду, что нынешний формат общения лидеров трех государств будет продолжен. По его словам, стороны смогли обсудить широкий спектр международных вопросов и прийти к общему пониманию по отдельным направлениям.

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Российский диктатор также подчеркнул, что особенностью встречи стала возможность свободной дискуссии после официальных выступлений. Он назвал проведение такого саммита отдельной страницей в истории дипломатии.

"Что будет дальше, никто не знает. Только Господь Бог знает, что будет дальше. Но мне очень хотелось бы, чтобы эта встреча имела продолжение. Хотя бы в том смысле, что при согласовании позиций по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, мы достигли если не договоренностей, то, по крайней мере, взаимопонимания. Прежде всего это касается исторического значения и других вопросов. Раньше таких встреч не было, а теперь она состоялась. И это, безусловно, определенная страница в истории дипломатии", - заявил Путин.

Путин назвал трехсторонний саммит очень полезным, а дискуссию между участниками - откровенной. Он также подчеркнул, что встреча не была формальным дипломатическим мероприятием для публичной картинки, а предполагала серьезную работу.

"Саммит лидеров РФ, КНР и США - это не пиар, а серьезная работа. Все согласны, что такой формат полезен", - отметил военный преступник.

В то же время Путин не стал обещать регулярного проведения подобных встреч. Он не исключил продолжения трехстороннего формата "Россия - Китай - США", однако отметил, что не ставит перед собой сверхзадач и такие саммиты не обязательно будут проходить на постоянной основе.

Какие международные вопросы обсуждали Трамп, Путин и Си

Рассказывая о содержании встречи, Путин перечислил несколько направлений, которые, по его словам, затрагивали лидеры трёх государств. В частности, речь шла о будущем Организации Объединённых Наций, международной безопасности и вопросах нераспространения оружия массового уничтожения.

Российский диктатор пояснил, что все три государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, поэтому обсуждение возможных изменений в работе организации было одним из направлений переговоров. Также он упомянул о свободе судоходства и деятельности международных институтов.

"Что касается того, о чём мы говорили, то, по сути, это мало чем отличалось от самого пленарного заседания. Однако, учитывая, что все наши страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, мы, конечно, говорили о возможной реформе Организации Объединенных Наций и расширении ее потенциала. Мы все признаем, что это необходимо делать, адаптируя работу этой универсальной организации к реалиям современности", - рассказал российский диктатор.

Среди прочих тем Путин назвал предотвращение распространения ядерного оружия, соблюдение международного морского права и вопросы, связанные с деятельностью Международного уголовного суда.

"Мы говорили о вопросах безопасности в самом широком смысле этого слова, о недопущении распространения оружия массового уничтожения, в частности ядерного оружия. Обсуждали некоторые проблемы, связанные со свободой судоходства. Мы поддерживаем соблюдение всех норм международного морского права", - заявил Путин.

В то же время российский президент раскритиковал Международный уголовный суд, утверждая, что его решения якобы выходят за пределы юридической компетенции. Также он сообщил, что в ходе встречи поднимался вопрос о демократии и различных подходах к её пониманию.

"В целом все согласились. Мы, например, обсуждали вопрос демократии. А что такое демократия? Что это вообще такое? Это либеральный порядок, который определенные круги в свое время пытались и до сих пор пытаются навязать всему миру по своим собственным правилам", - сказал российский диктатор, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

Согласилась ли Россия на американские компромиссы по Украине

От международных вопросов Путин перешел к теме возможного завершения войны против Украины. Российский диктатор упомянул переговоры в Анкоридже и заявил, что американская сторона якобы предложила определенные компромиссные решения, на которые Москва согласилась. В то же время он поставил под сомнение готовность Киева и европейских государств поддержать соответствующие предложения.

Путин утверждал, что именно позиция Украины и Европы остается препятствием для продвижения предложенного американцами варианта. Конкретных деталей этих договоренностей российский президент не привел.

"США предложили компромиссы по Украине, РФ согласилась на них в Анкоридже, но вопрос заключается в том, захотят ли Киев и Европа на них согласиться", - заявил военный преступник Путин.

Позже он уточнил, что, по его мнению, Украине для завершения войны нужно согласиться на компромиссы, которые предлагались ещё до встречи в Анкоридже. Таким образом, российский президент фактически повторил требование к Киеву принять условия, предложенные ранее.

"Если Украина хочет завершить конфликт, пусть соглашается на компромиссы, предложенные еще до встречи в Анкоридже", - заявил российский диктатор.

В то же время Путин заявил, что Россия якобы не желает продолжать вооруженный конфликт в Украине. Однако ответственность за возможное прекращение боевых действий он возложил на украинскую сторону.

"Россия не имеет никакого желания продолжать вооруженный конфликт в Украине, но все зависит от Украины", - подчеркнул Путин.

По его словам, Москва не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей, если все стороны признают реалии и согласятся на компромиссы. При этом конкретных шагов, на которые готова пойти сама Россия, он не назвал.

Почему Путин вновь обвинил Украину в развязывании войны

Отдельную часть пресс-конференции Путин посвятил оправданию российской агрессии против Украины. Российский диктатор вновь использовал пропагандистскую риторику о якобы ответственности Киева за начало боевых действий на Донбассе. Он также заявил, что Москва в течение восьми лет пыталась урегулировать ситуацию, а решение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик приняла лишь после отказа украинских властей от выполнения мирных договоренностей.

Путин повторил российский пропагандистский тезис о государственном перевороте в Киеве и обвинил украинские власти в начале военной операции на юго-востоке страны. Такие утверждения являются частью российской версии событий и не меняют факта полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Если говорить об украинском кризисе, то всё началось с переворота - государственного переворота в Киеве. Началось с того, что новая власть развернула военную операцию в тех регионах юго-востока Украины, которые не признали результаты этого переворота. Мы восемь лет, восемь лет пытались урегулировать этот кризис на тогдашнем юго-востоке Украины. Восемь лет. И все эти восемь лет киевский режим проводил там определенные военные мероприятия, фактически начав войну на юго-востоке Украины", - заявил Путин.

Далее российский президент перешел к объяснению решения Москвы о признании так называемых "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР. Он утверждал, что это произошло после публичных заявлений украинского руководства о нежелании выполнять мирные договоренности.

"А когда они публично, как все, пожалуй, хорошо помнят, заявили устами своих первых лиц, что не собираются выполнять никаких мирных договоренностей, только после этого мы признали на тот момент непризнанные новые республики - Донецкую и Луганскую", - сказал российский диктатор.

Также Путин вновь использовал Устав ООН для оправдания российских действий на Донбассе. Он утверждал, что провозглашение независимости оккупированных территорий якобы соответствовало международному праву.

"Хочу ещё раз напомнить: люди, которые проживали на этих территориях и проживают там сейчас, сделали это в полном соответствии с первой статьёй Устава Организации Объединённых Наций. Они действовали в полном соответствии с международным правом", - заявил Путин.

По его версии, именно после признания так называемых республик Россия заключила с ними договоры о взаимной помощи, а затем начала военные действия.

"Итак, только после этого, да и то спустя некоторое время, через восемь лет, мы признали их независимость, заключили с ними договор о взаимной помощи и начали оказывать им эту помощь в рамках нашего межгосударственного договора. Вот с чего начался конфликт. Не мы начали войну, да и вообще мы ни одной войны не начинали. Но в течение восьми лет там продолжались боевые действия, фактически война, а мы лишь пытаемся её завершить", - заявил российский президент.

В то же время в этой версии событий, изложенной Путиным, остается принципиальный вопрос: если Москва считала провозглашение независимости так называемых "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР законным еще в 2014 году, почему Россия признала эти образования только 21 февраля 2022 года, за три дня до начала полномасштабного вторжения? Ответа на этот вопрос во время своей речи Путин не дал.

Что Путин заявил о территориальных уступках и Донбассе

Отдельно российский президент высказался по поводу территориального вопроса, который остается одним из главных предметов споров в переговорах о завершении войны. Путин дал понять, что Москва не собирается отказываться от своих территориальных претензий, однако в то же время заговорил о возможности компромиссов.

"Мы ничем жертвовать не собираемся, мы собираемся искать компромиссы. Мне кажется, что они вполне возможны. Я уже, отвечая на один из предыдущих вопросов, говорил, что жизнь меняется, и поэтому возвращаться к определенным ситуациям, которые были в начале 90-х годов, пожалуй, бессмысленно. Так же бессмысленно некоторым нашим партнерам по переговорам искать возможности подтолкнуть нас туда, куда мы уже никогда не вернемся", - заявил Путин.

Кроме того, российский президент высказался о той части Донбасса, которая остается под контролем Украины. Он назвал бессмысленным стремление украинской стороны ещё некоторое время удерживать оставшиеся 10% Донбасса, не находящиеся под контролем России.

Готова ли Россия допустить Европу к переговорам по Украине

Еще одним важным вопросом после трехстороннего саммита стало участие европейских государств в предстоящих переговорах о завершении войны. Путин сообщил, что Соединенные Штаты настойчиво просят Россию согласиться на привлечение представителей Европы к переговорному процессу. Москва, по его словам, готова обсуждать такой формат, но сначала хочет понять позицию европейских стран.

Российский президент подчеркнул, что вопрос европейской безопасности невозможно рассматривать без участия самой Европы. В то же время он заявил, что Москва должна определить, с какими предложениями европейские представители готовы приехать на переговоры.

"Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. Поэтому мы предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию. После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине", - заявил Путин.

Он также подтвердил, что Россия признает право Украины на безопасность, но сразу добавил условие, которое фактически связывает это право с интересами Москвы.

"Украина, как и Россия, имеет право на безопасность, но не в ущерб безопасности нашей страны", - заявил российский президент.

Путин также сказал, что безопасность Украины должна быть частью общей системы европейской безопасности. Он назвал странной ситуацию, когда вопросы безопасности Европы обсуждаются без участия европейских государств.

В то же время российский диктатор не стал говорить о конкретных гарантиях безопасности для Украины. Вместо этого он вернулся к вопросу о возможных уступках и заявил, что Москва не собирается жертвовать собственными интересами.

Угрожает ли Россия войной Европе и что Путин сказал о НАТО

Во время общения с журналистами Путин также прокомментировал опасения европейских государств относительно возможного российского нападения в будущем. Он опроверг намерения Москвы вступать в военное противостояние с Европой и назвал предупреждения о таких сценариях безосновательными.

Российский президент заявил, что Москва якобы не планирует войны с европейскими странами, в частности в 2030 году. В то же время он упрекнул европейских политиков за постоянные заявления о российской угрозе.

"Россия не намерена вступать в военный конфликт с Европой", - заявил Путин.

Он назвал разговоры о подготовке России к войне с европейскими государствами чепухой и призвал европейцев прекратить то, что назвал "политической диареей".

"Россия не готовится ни к какой войне с Европой в 2030 году, но постоянно слышит со стороны ЕС о таких планах", - заявил он.

Кроме того, Путин заявил, что жители европейских стран якобы не поддерживают милитаризацию и не хотят военного противостояния с Россией. По его словам, нормализация отношений между Москвой и европейскими столицами потребует изменения политических подходов.

Российский диктатор также высказал мнение, что без смены политических элит в ряде европейских стран восстановить нормальные отношения с Россией не удастся.

Как Путин хочет восстанавливать отношения России с Европой

Развивая тему европейской безопасности, российский президент заявил, что перед совместной работой на международных площадках необходимо сначала наладить нормальный двусторонний диалог с европейскими государствами. В частности, он упомянул о возможности взаимодействия в рамках "Группы двадцати".

Путин дал понять, что Москва не хочет обсуждать международные вопросы с европейскими странами без предварительного определения их позиции. По его словам, сначала необходимо понять, чего именно хотят европейские правительства от предстоящих переговоров.

"Сначала нужно наладить нормальный диалог с Европой, а уже потом работать с ней на различных площадках, в частности в рамках "Группы двадцати", - заявил российский президент.

Он также сообщил, что Москва предложила европейским представителям приехать в Россию для обсуждения их подходов к завершению войны. После этого Кремль якобы определится с дальнейшим форматом переговоров.

В то же время Путин заявил, что нынешние трехсторонние переговоры России, Китая и США не преследуют цели подчинить себе другие государства. По его словам, участники формата ищут взаимоприемлемые решения.

"Формат РФ - КНР - США не ставит целью подчинить себе других. Страны ищут взаимоприемлемые решения", - добавил военный преступник.

Чем Путин пригрозил Украине после ударов по Крымскому мосту

Отвечая на вопрос об атаках и повреждениях Крымского моста, российский диктатор заявил, что считает его исключительно гражданским объектом. Он также заверил, что Россия якобы давно не использует мост для транспортировки военной техники, боеприпасов и даже нефтепродуктов.

Путин сообщил, что Москва рассматривала возможность достижения договоренностей о прекращении ударов по отдельным объектам. Однако после атак на Крымский мост, по его словам, переговоры по этому вопросу больше проводиться не будут.

"Да. Ну что ж, во-первых, хочу сказать, что Крымский мост - это исключительно гражданский объект. Кстати, уже довольно давно я дал соответствующее прямое указание: мы не используем Крымский мост ни для перевозки военной техники, ни для транспортировки боеприпасов. Мы даже нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект", - заявил российский президент.

Далее Путин упомянул предыдущие атаки на российскую инфраструктуру и танкеры в Чёрном море. Он утверждал, что Украина якобы угрожала нанести России значительный ущерб в течение 40 дней, а российская сторона ответила зеркальными действиями.

По его словам, российские удары нанесли значительно больший ущерб, чем атаки, которые он приписывает Украине. В то же время конкретных расчетов или независимого подтверждения таких сравнений Путин не привел.

Он также сообщил, что обсуждал с представителями Совета безопасности РФ возможность достижения договоренностей о прекращении огня в отдельных сферах. Однако атаки на Крымский мост, по его словам, изменили позицию Москвы.

"И теперь отовсюду раздаются призывы: просим прекратить, давайте договоримся, либо установим режим тишины на море, либо не будем наносить удары по энергетической инфраструктуре. Откровенно говоря, я обсуждал этот вопрос с коллегами из Совета безопасности и попросил всех ещё подумать и вернуться к нему в надежде, что, возможно, нам удастся о чём-то договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться мы не будем. Мы будем отвечать на эти удары, и я хочу, чтобы все об этом знали. Считаю, что наши ответные действия, как я только что сказал, будут гораздо более болезненными, чем то, что киевский режим сделал с мостом", - пригрозил российский диктатор.

Путин отдельно подтвердил, что Россия не планирует договариваться о прекращении огня после атак на Крымский мост, а ответ Москвы будет значительно более болезненным.

Восстановят ли Крымский мост после повреждений

Отдельно российский президент прокомментировал техническое состояние Крымского моста и перспективы его восстановления. Он рассказал, что сооружение состоит из автомобильной и железнодорожной частей, которые, по его словам, получили повреждения различной степени.

"Что касается самого моста, то мы, конечно, его восстановим. На самом деле там два моста - автомобильный и железнодорожный. Автомобильному нанесли серьезные повреждения, а железнодорожный, насколько я знаю, уже восстановили. С помощью современных средств поражения, в частности высокоточных, сделать это не так уж и сложно", - заявил Путин.

В то же время российский президент дал понять, что главным вопросом для Кремля является не только восстановление поврежденной инфраструктуры, но и дальнейшие ответные военные действия.

"Вопрос заключается в ответных действиях. Они будут. Нам пытаются приписать всю, извините, вину за то, что происходит", - добавил он.

Что Путин заявил о "новой Ялте" и победе над неонацизмом

Еще одной темой, которую Путин затронул после переговоров, стало возможное формирование нового международного порядка. Отвечая на вопрос о так называемой новой Ялте, российский президент сослался на исторические события 1945 года и послевоенный мировой порядок.

Путин заявил, что не видит ничего плохого в Ялтинской конференции, в ходе которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенный порядок. В то же время он использовал эту историческую параллель для продвижения российской риторики о борьбе с так называемым неонацизмом.

"Что касается новой Ялты, то знаете, а что плохого было в Ялте? Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я не был бы против и считаю, что было бы правильно закрепить победу над неонацизмом, чтобы речь шла об искоренении самих идеологических корней ксенофобии, русофобии и других фобий", - заявил российский диктатор.

Поедет ли Путин на саммит G20 в США

В конце беседы с журналистами российский президент затронул вопрос о своем возможном участии в предстоящем саммите G20, который должен состояться в США. Путин рассказал, что Дональд Трамп повторно пригласил его на это мероприятие.

Российский диктатор поблагодарил американского президента за приглашение, однако не подтвердил, что лично приедет в Соединенные Штаты. По его словам, окончательного решения об участии пока нет.

Путин также пояснил, что частые зарубежные поездки не всегда для него комфортны. В то же время он заверил, что Россия будет достойно представлена на международном мероприятии.

Он сообщил, что вопрос о его личном участии в саммите "Группы двадцати" в США остается открытым, а окончательного решения российский президент пока не принял.

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