Лимит распространяется на масло, крупы, сахар и муку и действует даже при заказе через сайт сети.

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В АТБ ввели ограничения на продукты / Коллаж: Главред, фото: Телеграф, magnific.com

Кратко:

В АТБ продают до шести единиц социальных товаров в одном чеке

Лимит действует как в магазинах, так и на сайте сети

В сети объяснили ограничения перекупщиками и ударами РФ

В АТБ по одному чеку можно купить не более шести бутылок растительного масла. Такой же лимит действует на уксус, крупы, макароны, соль, муку и сахар. Об этом изданию Телеграф рассказал сотрудник АТБ. Ограничения действуют как в магазинах, так и при заказе через сайт сети.

Помимо масла, в объявлении для покупателей перечислены следующие товары:

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уксус;

крупы;

макароны;

соль;

мука;

сахар.

На сайте в один заказ нельзя добавить более шести единиц товара, на который распространяется ограничение. В магазине покупателю могут отказать в продаже, если он попытается обойти ограничение, оформив несколько чеков подряд.

Ограничения на покупку продуктов в АТБ / Фото: Телеграф

Почему АТБ ограничила продажу продуктов

В сети назвали две причины - удары страны-агрессора по инфраструктуре и перекупщиков, которые скупают товары большими партиями.

"Помимо вражеских ударов, причиной стал рост числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически осуществляют оптовые закупки в наших магазинах", - заявили в АТБ.

В компании пояснили, что такие закупки увеличивают нагрузку на логистику. Сеть использует её для бесперебойных поставок свежих продуктов, в частности в прифронтовые районы.

Еще в августе начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ-Маркет Сергей Демченко в комментарии РБК-Украина связал лимит с поведением недобросовестных игроков рынка.

"Ограничения связаны, в первую очередь, с недобросовестной конкуренцией", - сказал он.

Подорожают ли продукты из-за логистики

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук еще весной в интервью Главреду объяснял, что на цены продуктов в первую очередь сказывается стоимость доставки, а не производства.

"Конечно, из-за роста цен на топливо подорожают логистика и дистрибуция. Собственно, эти компании уже начали повышать свои тарифы", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Марчука, само производство зависит от топлива гораздо меньше.

"В производственном процессе доля топлива невелика, поэтому этот фактор существенно не отразится на цене", - пояснил он.

Масло в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, 18 ноября в "Эпицентре" во Львове ограничили продажу масла "Риднокрай". Покупателям разрешили брать не более двух литровых бутылок этой марки в одном чеке.

В Минагрополитики уверяли, что дефицита масла не будет. Глава ведомства в эфире телемарафона заявил, что внутренний рынок потребляет лишь 5–7 % производимого масла. По его словам, запасов продукции достаточно для обеспечения украинцев.

Экономисты не ожидают удешевления продуктов до конца года. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует подорожание из-за девальвации гривны, роста цен на топливо и закрытия бизнеса. В то же время дефицит основных продуктов, по его оценке, Украине не грозит.

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