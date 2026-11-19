Кратко:
- В АТБ продают до шести единиц социальных товаров в одном чеке
- Лимит действует как в магазинах, так и на сайте сети
- В сети объяснили ограничения перекупщиками и ударами РФ
В АТБ по одному чеку можно купить не более шести бутылок растительного масла. Такой же лимит действует на уксус, крупы, макароны, соль, муку и сахар. Об этом изданию Телеграф рассказал сотрудник АТБ. Ограничения действуют как в магазинах, так и при заказе через сайт сети.
Помимо масла, в объявлении для покупателей перечислены следующие товары:
- уксус;
- крупы;
- макароны;
- соль;
- мука;
- сахар.
На сайте в один заказ нельзя добавить более шести единиц товара, на который распространяется ограничение. В магазине покупателю могут отказать в продаже, если он попытается обойти ограничение, оформив несколько чеков подряд.
Почему АТБ ограничила продажу продуктов
В сети назвали две причины - удары страны-агрессора по инфраструктуре и перекупщиков, которые скупают товары большими партиями.
"Помимо вражеских ударов, причиной стал рост числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически осуществляют оптовые закупки в наших магазинах", - заявили в АТБ.
В компании пояснили, что такие закупки увеличивают нагрузку на логистику. Сеть использует её для бесперебойных поставок свежих продуктов, в частности в прифронтовые районы.
Еще в августе начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ-Маркет Сергей Демченко в комментарии РБК-Украина связал лимит с поведением недобросовестных игроков рынка.
"Ограничения связаны, в первую очередь, с недобросовестной конкуренцией", - сказал он.
Подорожают ли продукты из-за логистики
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук еще весной в интервью Главреду объяснял, что на цены продуктов в первую очередь сказывается стоимость доставки, а не производства.
"Конечно, из-за роста цен на топливо подорожают логистика и дистрибуция. Собственно, эти компании уже начали повышать свои тарифы", - отметил эксперт.
В то же время, по словам Марчука, само производство зависит от топлива гораздо меньше.
"В производственном процессе доля топлива невелика, поэтому этот фактор существенно не отразится на цене", - пояснил он.
Масло в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, 18 ноября в "Эпицентре" во Львове ограничили продажу масла "Риднокрай". Покупателям разрешили брать не более двух литровых бутылок этой марки в одном чеке.
В Минагрополитики уверяли, что дефицита масла не будет. Глава ведомства в эфире телемарафона заявил, что внутренний рынок потребляет лишь 5–7 % производимого масла. По его словам, запасов продукции достаточно для обеспечения украинцев.
Экономисты не ожидают удешевления продуктов до конца года. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует подорожание из-за девальвации гривны, роста цен на топливо и закрытия бизнеса. В то же время дефицит основных продуктов, по его оценке, Украине не грозит.
Читайте также:
- Бензин и дизель могут подешеветь на 20%: когда ожидать падения цен на АЗС
- Коммунальные услуги в Украине резко подорожали: какие тарифы выросли почти вдвое
- Убытки бизнеса от атак РФ могут достичь 8 млрд долл. - что готовит Кабмин
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред