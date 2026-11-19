Читайте в материале:
- Как очистить духовку от жира и нагара с помощью соли
- Как использовать пар для очистки внутренних поверхностей духовки
- Чем удалить стойкие загрязнения и пригоревшие остатки пищи
Во время приготовления пищи на внутренних поверхностях духовки остаются брызги жира и частицы продуктов. Под воздействием высокой температуры они пригорают и превращаются в засохший налет, который трудно отмыть без длительного трения.
Впрочем, есть простой способ с использованием поваренной соли, который поможет размягчить загрязнения и облегчить уборку, пишет Главред со ссылкой на Wprost.
Как почистить духовку солью
Один из способов облегчить уборку - использовать обычную поваренную соль. Она не растворяет пригоревший жир, однако в сочетании с горячей водой помогает создать пар, который размягчает засохшие загрязнения. После такой обработки их проще удалить влажной тряпкой.
Для этого способа понадобятся горсть поваренной соли, вода и термостойкая посуда. Насыпьте соль в форму, залейте водой и поставьте её внутрь духовки. Разогрейте прибор примерно до 180 градусов и оставьте на 20–30 минут.
Во время нагрева вода будет испаряться, а пар будет оседать на внутренних поверхностях духовки. Он поможет размягчить засохший жир и остатки пищи, которые после этого будет легче удалить.
Когда пройдет указанное время, выключите духовку и дождитесь, пока она немного остынет. Затем протрите стенки и дно влажной тряпкой или мягкой губкой. Если часть нагара осталась, процедуру можно повторить.
Чем удалить стойкий нагар
Для очистки сильно загрязнённых участков можно воспользоваться пищевой содой. Смешайте её с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на загрязнённые холодные поверхности и оставьте на некоторое время. После этого тщательно удалите остатки соды влажной тряпкой.
При этом не стоит смешивать между собой различные бытовые чистящие средства. Особенно опасно сочетать препараты с хлором и уксусом или другими кислотами, поскольку при такой реакции могут выделяться токсичные пары.
Чтобы в духовке не скапливался стойкий слой нагара, следует регулярно удалять остатки пищи и свежие жировые пятна. Если не откладывать чистку надолго, поддерживать прибор в чистоте будет значительно проще.
Смотрите видео о том, как очистить духовку от пригоревшей пищи:
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