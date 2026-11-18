Футболист заявил, что президент УАФ Андрей Шевченко после допинг-скандала звонил ему не для того, чтобы помочь.

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Футболист впервые рассказал, кого считает виновным в допинг-скандале / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления:

Мудрик связывает мельдоний со сборами сборной Украины

Вингер заявил об отсутствии системы безопасности в команде

Шевченко, по его словам, звонил не для того, чтобы помочь

Запрещенный мельдоний мог попасть в организм украинского футболиста Михаила Мудрика только во время сборов сборной Украины, ведь в Англии такого препарата нет. Именно из-за этого вещества игрок получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую впоследствии обжаловал. Об этом заявил вингер "Тоттенхэма" Михаил Мудрик в интервью Дмитрию Гордону на YouTube.

По словам футболиста, в то время он приезжал в Украину исключительно в расположение национальной команды.

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"Препарат, который можно достать только в Восточной Европе, мог попасть в организм только там, где я был, - в Украине. В Англии таких препаратов нет", - сказал Мудрик.

Он убежден, что возможностей получить запрещенное вещество в лагере сборной было немало.

"В сборной на самом деле вариантов попадания этого вещества в мой организм можно пересчитать по пальцам – двух рук не хватит", – заявил вингер.

Отдельно Мудрик обратил внимание на то, как в национальной команде организована безопасность игроков. Он сравнил ситуацию с клубами, где на выездных матчах за порядком на этажах и в команде следят специальные люди.

"В сборной Украины абсолютно отсутствует какая-либо система охраны, которая должна быть на уровне национальных сборных", - подчеркнул футболист.

Что Мудрик рассказал о таблетках в сборной

По словам вингера, в сборной работает нутрициолог, который регулярно раздает игрокам таблетки.

"У нас в сборной есть нутрициолог, который приносит каждому по стаканчику. И каждый должен выпить таблетки, которые находятся в этом стаканчике", - рассказал Мудрик.

На уточняющий вопрос Гордона, обвиняет ли он в случившемся именно организацию процессов в сборной, а не партнеров по команде, футболист ответил утвердительно.

"Да, именно так", - сказал он.

Мудрик также отметил, что раньше, скорее всего, публично об этом не говорил.

В то же время вингер упрекнул ассоциацию в том, что в самый сложный момент она не поддержала его.

"И тогда, когда мы больше всего нуждались в их помощи, они, можно сказать, отвернулись от нас", - добавил Мудрик.

Украинская ассоциация футбола / Инфографика: Главред

Что Мудрик сказал об Андрее Шевченко

Футболист также раскритиковал реакцию президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. По словам Мудрика, тот действительно связывался с ним после допинг-скандала, однако не для того, чтобы помочь.

"Связался зачем? Чтобы помочь? Нет. Связался, чтобы спросить, как у меня дела, хотя и так понятно, что не очень", – сказал вингер.

В этом контексте стоит отметить, что в мае 2026 года Шевченко публично заявлял, что УАФ не является стороной конфликта и отвечала на все запросы юристов футболиста. "Мы верим в Михаила. Мы верим в то, что он поступил правильно. Мы ждем его, когда он вернется", – говорил президент УАФ Андрей Шевченко в комментарии Tribuna.

Допинг-дело футболиста окончательно закрыли летом. 30 июля 2026 года Мудрик, Футбольная ассоциация Англии и WADA достигли соглашения: вингер признал нарушение, а срок его отстранения зачли как уже отбытый, сообщила Футбольная ассоциация Англии на своем сайте.

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Как сообщал Главред, в последний раз перед отстранением Мудрик сыграл в официальном матче 28 ноября 2024 года против "Хайденхайма". Впоследствии появилась информация, что вингер намерен обжаловать дисквалификацию в суде, чтобы отстоять свою репутацию. По данным Footem, футболист якобы подал иск против Украинской ассоциации футбола.

Андрей Шевченко возглавляет УАФ с января 2024 года. Легенду украинского футбола единогласно избрали президентом ассоциации на XXVI Конгрессе в киевском Доме футбола. Он стал шестым президентом в истории ФФУ/УАФ.

В апреле 2025 года Шевченко баллотировался в Исполнительный комитет УЕФА на двухлетний срок. Однако на Конгрессе в Белграде он не смог пройти в Исполком УЕФА. Из-за этого Украина лишилась представительства в Исполкоме на два года.

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