Сергей Ребров уходит из сборной Украины - кто может стать новым тренером

УАФ объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной.

Ребров уходит из сборной Украины

Кратко:

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины

Он возглавлял команду с 2023 года

Нового главного тренера сборной объявят позже

В среду, 22 апреля, Сергей Ребров ушел с поста главного тренера национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер решили прекратить сотрудничество. Об этом сообщила УАФ.

Сергей Ребров возглавил главную команду страны в 2023 году в разгар отборочного цикла. Под его руководством команда преодолела плей-офф и вышла на чемпионат Европы, а впоследствии до последнего боролась за выход на ЧМ-2026, однако не смогла квалифицироваться.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", - сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Несмотря на уход с тренерского мостика, Ребров не покидает структуру УАФ. Он продолжает работу в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы всегда поддерживали сборную. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", - подчеркнул Сергей Ребров.

Имя нового главного тренера сборной Украины объявят позже.

Кто может стать новым главным тренером

Как ранее писал Главред, Ребров не планирует продлевать контракт с УАФ, действующий до лета 2026 года. Причиной ухода стало невыполнение задачи — выхода Украины на чемпионат мира впервые за 20 лет.

Под руководством Реброва сборная провела 34 матча: 15 побед, 10 поражений и 8 ничьих. На должность нового тренера рассматривают Унаи Мельгосу, который сейчас возглавляет молодежную сборную Украины.

Также на должность нового тренера рассматривают Руслана Ротаня. Сейчас он является наставником житомирского "Полесья", но работал с национальной командой на Олимпиаде-2026.

Напомним, 26 марта матч за выход на чемпионат мира завершился победой Швеции со счетом 3:1. В результате сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026.

После поражения под давлением оказался главный тренер Сергей Ребров. В то же время появилась информация, что Ребров может продолжить карьеру в одном из клубов ОАЭ, где ему предлагают значительно более высокую зарплату — около 5 млн евро за сезон против 1,5 млн в сборной.

Как сообщал Главред, в Ужгороде состоялся 28-й Конгресс УАФ, однако без участия вице-президента УАФ и главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Президент УАФ Андрей Шевченко объяснил его отсутствие семейными обстоятельствами. В то же время журналист Виктор Вацко заявил, что тренер находился за границей, что вызвало критику и общественный резонанс.

Украинская ассоциация футбола Украинская ассоциация футбола (до мая 2019 года называлась Федерация футбола Украины, ФФУ) — всеукраинская общественная независимая спортивная организация, основанная 13 декабря 1991 года. Главная цель ее деятельности — обеспечение и содействие росту уровня и массовости футбола в Украине. Цели деятельности ассоциации: обеспечение достойного представительства Украины в международном футбольном сообществе; развитие системы пропаганды и популяризации футбола. Член УЕФА и ФИФА с 1992 года, пишет Википедия.

