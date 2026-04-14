Ребров получил щедрое предложение: останется ли тренер в сборной

Клуб из ОАЭ предлагает Реброву контракт с зарплатой, в несколько раз превышающей зарплату в сборной Украины.

Ребров подвергся критике после неудачного результата

Сборная Украины неудачно начала 2026 год, разочаровав болельщиков уже в первом официальном матче марта.

"Сине-желтые" потерпели поражение от Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 со счетом 1:3. Этот результат лишил украинскую команду шансов побороться за путевку на Мундиаль, пишет "24 канал" со ссылкой на Burbuzz.

После неудачи под серьезным давлением оказался главный тренер сборной Сергей Ребров. На данный момент Украинская ассоциация футбола не приняла официального решения относительно его будущего на этом посту.

Предложение из ОАЭ

В то же время, по информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник уже рассматривает варианты продолжения карьеры вне национальной команды. Сергей может покинуть сборную Украины.

Сообщается, что Ребров получил предложение от одного из клубов Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.

Кроме того, потенциальный работодатель предлагает тренеру значительно более выгодные финансовые условия. Как отмечает издание, по данным Finance Football, зарплата может составить около 5 миллионов евро за сезон, тогда как в сборной Украины Ребров зарабатывал примерно 1,5 миллиона.

О личности: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

