Сборная Украины одолела Албанию: кто стал автором победного гола в матче

"Сине-желтые" обыграли Албанию в первом матче после поражения в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира.

Сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией

Кратко:

Украина обыграла Албанию 1:0 в товарищеском матче

Гуцуляк забил единственный гол сразу после перерыва

Это первая игра после поражения в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины провела первый матч после вылета из плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и одержала победу над сборной Албании.

Как пишет "Суспільне Спорт", обе команды подходили к товарищескому матчу после неудачных полуфинальных игр отбора: "сине-желтые" проиграли Швеции со счетом 1:3, а албанцы уступили Польше 1:2.

Последний раз команды встречались в 2024 году в Лиге наций, обменявшись победами со счетом 2:1.

Гуцуляк решил исход матча после перерыва

Единственный гол в матче был забит сразу после перерыва. Защитник житомирского "Полесья" Богдан Михайличенко прошел по левому флангу и выполнил навес в штрафную площадь соперника, где полузащитник Алексей Гуцуляк выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота Албании.

Результат матча

Товарищеский матч:

Украина — Албания 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Когда сборная Украины сыграет следующий матч

Следующий матч сборная Украины проведет против Венгрии в сентябре в Лиге наций. Кроме того, в июне запланировано еще одно окно товарищеских игр перед чемпионатом мира.

Напомним, как ранее сообщал Главред, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров выразил готовность продолжить работу с командой после завершения нынешнего контракта.

Кроме того, на Кубке мира по художественной гимнастике произошел скандал. Россиянка София Ильтерякова, выступавшая под "нейтральным" флагом, во время церемонии награждения демонстративно отвернулась, когда зазвучал гимн Украины. Соответствующее видео стало вирусным в Сети.

Напомним, что во время подготовки к матчу со Швецией произошел неприятный инцидент. В Бенидорме из отеля, где остановилась команда, похитили деньги и ценные вещи. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, неизвестные проникли в номера игроков и тренерского штаба.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспильне Новости", "Суспильне Культура" и "Суспильне Спорт", пишет Википедия.

