Останется или уйдет: Ребров определился со своим будущим в сборной, что известно

Украинская футбольная ассоциация рассматривает возможность продления контракта с главным тренером национальной сборной.

Матч против Албании может стать последним для Реброва во главе сборной Украины

Кратко:

Ребров открыт к переговорам о новом контракте

УАФ уже обсуждает продолжение сотрудничества

31 марта возможен последний матч тренера

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров не против продолжить работу со сборной Украины после завершения действующего контракта. Его позиция уже доведена до сведения членов Исполкома Украинской ассоциации футбола.

Контракт и позиция УАФ

В настоящее время соглашение Реброва действует до завершения текущего отборочного цикла. В то же время в УАФ уже рассматривают возможность продолжения сотрудничества с наставником. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside" со ссылкой на источники в ассоциации.

Причины возможного продолжения сотрудничества

По информации источников, Сергей Ребров готов обсуждать условия нового контракта. Его ближайшее окружение уже донесло эту позицию до членов Исполкома.

Вероятно, одним из факторов такого решения может быть отсутствие конкретных предложений от клубов относительно дальнейшего трудоустройства тренера после завершения действующего соглашения.

Ближайший матч сборной Украины

Уже 31 марта Сергей Ребров может в последний раз вывести сборную Украины в качестве главного тренера.

"Сине-желтые" проведут товарищеский матч против Албании. Стартовый свисток запланирован на 21:45.

Как ранее писал Главред, матч за выход на ЧМ завершился победой Швеции со счетом 3:1. Таким образом, сборная Украины не квалифицировалась на Чемпионат мира — 2026.

Кроме того, сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией, из отеля вынесли деньги и ценные вещи.

Напомним, что форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает впечатлять результативностью в чемпионате Украины. В матче против "Полесья" (Житомир) 20-летний нападающий оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 2:1.

О личности: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

