Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией, из отеля вынесли деньги и ценные вещи.
Это произошло в Бенидорме, где команда готовилась к игре, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
По его информации, неизвестные проникли в номера игроков и тренерского штаба.
"Когда сборная проводила первый цикл, перед поездкой в Валенсию, ее ограбили в прямом смысле этого слова. Это случилось в гостинице, когда команда отсутствовала в своих номерах. Неизвестные проникли в комнаты и обокрали игроков, тренерский штаб", — сказал он.
Также он отметил, что злоумышленники похитили деньги, часы и другие ценные вещи. В частности, у помощника тренера Альберто Босха украли около 1800 евро.
Инцидент произошел за несколько дней до матча и мог повлиять на состояние команды перед игрой.
Как ранее писал Главред, матч за выход на Мундиаль завершился победой Швеции со счетом 3:1. Таким образом, сборная Украины не квалифицировалась на Чемпионат мира — 2026.
Также сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров завершит работу с национальной командой после неудачного выступления в отборе на чемпионат мира-2026.
Ребров не планирует продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), действующий до лета 2026 года. Наставник не смог выполнить задачу — вывести "сине-желтых" на первое за 20 лет мировое первенство.
