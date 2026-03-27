Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Украинская футбольная ассоциация рассматривает новых кандидатов на должность главного тренера национальной сборной Украины.

Команда готовится к последнему товарищескому матчу под его руководством

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров завершит работу с национальной командой после неудачного выступления в отборе на чемпионат мира-2026.

Украинцы не смогли пробиться на турнир, уступив в полуфинале плей-офф Швеции. Товарищеский матч с Албанией 31 марта станет для Реброва последним во главе сборной.

По информации Sport.ua, Ребров не планирует продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), действующий до лета 2026 года. Наставник не смог выполнить задачу — вывести "сине-желтых" на первое за 20 лет мировое первенство.

На должность главного тренера рассматривают две кандидатуры. Среди них испанский специалист Унаи Мельгоса, который сейчас возглавляет молодежную сборную Украины.

Также в список входит Руслан Ротань, наставник житомирского "Полесья", работавший с национальной командой на Олимпиаде-2026, где его подопечные не смогли преодолеть групповой этап вместе с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Всего за 34 матча под руководством Реброва сборная одержала 15 побед, 10 раз уступила и еще 8 раз сыграла вничью.

Как ранее писал Главред, матч за выход на Мундиаль завершился победой Швеции со счетом 3:1. Таким образом, сборная Украины не квалифицировалась на Чемпионат мира — 2026.

