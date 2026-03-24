Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

Игорь Цыганик оценил шансы Буяльского на переход в национальном чемпионате и перспективы карьеры за рубежом.

Буяльский привлекает внимание MLS, но пока остается в Киеве

Журналист Игорь Цыганик выразил сомнения относительно возможности перехода капитана "Динамо" Виталия Буяльского в "Полесье".

"Сомневаюсь, что Буяльский перейдет в "Полесье". Это футболист высокого уровня. В матче против "Руха" молодая команда играла не очень уверенно, но когда вышел Буяльский, он сразу создал момент и подал угловой, с которого забили гол. Это важно", — отметил Цыганик на своем YouTube-канале. видео дня

Он также добавил, что пока неизвестно, останется ли полузащитник в "Динамо" на следующий сезон.

"Возможно, и останется. Но если и уедет, то за границу. У него были предложения, в частности из MLS, и я не думаю, что он останется во внутреннем чемпионате после "Динамо", – пояснил журналист.

Ранее журналист рассказывал, что американские клубы регулярно интересуются полузащитником на протяжении последних четырех лет, однако сам игрок пока не спешит покидать Киев. Контракт Буяльского с клубом действует до середины 2027 года, и пока он продолжает выступать за "бело-синих".

Цыганик считает, что футболист заслужил шанс попробовать себя за рубежом.

"Если у Буяльского есть возможность и желание, то его нужно отпускать. Он заслужил своей игрой и преданностью "Динамо" возможность попробовать играть там, где ему больше хочется", – подытожил журналист.

Как ранее писал Главред, киевское "Динамо" проводит сложный сезон, и одной из ключевых причин спада команды стала продажа лидера атаки Владислава Ваната в "Жирону".

Кроме того, главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Украины по футболу в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Также форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает впечатлять результативностью в чемпионате Украины. В матче против "Полесья" (Житомир) 20-летний нападающий оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 2:1.

О личности: Игорь Цыганик Игорь Степанович Цыганик — известный украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий. Родился 21 апреля 1980 года во Львове. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Цыганик долгие годы работал спортивным корреспондентом, комментатором и ведущим. С марта 2011 года он был ведущим программы "ПроФутбол" на телеканале 2+2. Комментировал матчи на крупных турнирах, включая Евро и чемпионаты мира. Работает телеведущим утреннего шоу "Завтрак. Выходной" на телеканале 1+1. wikipedia

