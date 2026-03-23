"Это может повлиять на игру": тренер Швеции сделал заявление о сборной Украины

Сборная Швеции готовится к плей-офф и занимается восстановлением игроков перед матчем с Украиной.

Поттер подтвердил высокий уровень мотивации футболистов

Кратко:

Матч Украина – Швеция в плей-офф ЧМ-2026 состоится 26 марта

Игроки Швеции уже прибыли или присоединятся в ближайшее время

Основной акцент на восстановлении футболистов и тактической подготовке

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Украины по футболу в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026.

По словам наставника, команда подходит к игре в хорошей физической форме, а игроки демонстрируют высокую мотивацию.

"Все уже прибыли или в ближайшее время присоединятся к сборной. Я не слышал ничего негативного об их состоянии — и это хорошо. Мы, конечно, следим за футболистами, которые играли на выходных. Сегодня — день восстановления, но все, кого я встретил, очень мотивированы и с нетерпением ждут матча", — приводит слова Поттера Aftonbladet.

Тренер подчеркнул, что времени на подготовку мало, поэтому штаб максимально сосредоточен на восстановлении игроков и тактической подготовке.

"У нас не так много дней на тренировки и принятие решений. Нужно убедиться, что футболисты, которые играли на выходных, в хорошей форме. Мы используем эти два-три дня, чтобы как можно лучше подготовиться и выйти на поле с качественной игрой", — добавил он.

Неопределенность относительно формы соперника

Отдельно тренер обратил внимание на неопределенность относительно нынешней формы украинской команды, которая долгое время не проводила официальных матчей.

"Нам еще нужно уделить время изучению Украины. Они не играли три-четыре месяца, поэтому сложно точно сказать, как они будут действовать. У них также были травмы и дисквалификации. Мы должны сосредоточиться прежде всего на собственной игре", — подытожил Поттер.

Матч между сборной Украины по футболу и сборной Швеции по футболу состоится 26 марта. Начало встречи — в 21:45.

Как ранее писал Главред, в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

Кроме того, аналитики оценили шансы команды Сергея Реброва перед полуфиналом плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции, пишет ТСН.

Напомним, что из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

О личности: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

