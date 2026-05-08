Редиска будет крупной и сочной: что нужно сделать в мае для шикарного урожая

Инна Ковенько
8 мая 2026, 15:25
Чтобы редис получился крупным и сочным, стоит учесть несколько простых правил именно во время майского роста.
Уход за редисом в мае — как вырастить крупный и сочный редис / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как правильно прореживать редис
  • Чем подкормить редис в мае
  • Как часто нужно поливать редис

Редис — один из первых овощей, который дарит весеннюю свежесть и витамины. Он кажется простым в выращивании, но даже небольшие ошибки могут привести к тому, что корнеплоды будут мелкими, горькими или растрескаются.

Главред расскажет, что нужно сделать, чтобы получить большой и хрустящий урожай.

Как часто нужно поливать редис

Самое главное для редиски — равномерная влажность почвы, пишет Новини.LIVE. Растение очень чувствительно даже к кратковременному пересыханию, из-за чего может уйти в стрелку или сформировать мелкие и горькие плоды. В прохладную погоду достаточно полива раз в два-три дня, а в жару грядки лучше увлажнять ежедневно — утром или вечером, когда солнце не испаряет воду так интенсивно. Кроме того, важно избегать застоя влаги, ведь чрезмерное увлажнение приводит к гниению корнеплодов.

После каждого полива рекомендуем рыхлить почву на глубину нескольких сантиметров. Это предотвращает образование корки, обеспечивает доступ воздуха к корням и помогает редиске быстрее расти.

Как правильно прореживать редис

После появления первых настоящих листочков растения нужно проредить, оставляя между ними 4-5 см. Для крупных сортов расстояние лучше увеличить до 6-7 см. Такое пространство позволяет корнеплодам полноценно развиваться и набирать сочность.

Чем подкормить редис в мае

Редис хорошо реагирует на легкую подкормку золой или калийно-фосфорными удобрениями. Они помогают сформировать плотные и сочные плоды. В то же время свежий навоз или чрезмерное количество азота нежелательны: вместо крупных корнеплодов можно получить лишь роскошную ботву, а корни рискуют пострадать от ожогов.

Не менее важно регулярно удалять сорняки. Они забирают влагу и питательные вещества, из-за чего редис растет мелким.

Что любит и чего не любит редис
Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

Какую температуру выдерживает редис

Оптимальная температура для роста редиса — от +12 до +18 °C. Если воздух прогревается выше +22 °C, растение начинает стрелковаться, и вместо сочных плодов образуются цветоносные побеги. В жаркие дни рекомендуем затенять грядки в полдень, чтобы снизить риск преждевременного цветения.

Смотрите видео о том, почему редис может горьковать и что с этим делать:

