Такая закуска из редиса понравится всем - простой рецепт за 5 минут

Рецепт вкусной и простой закуски из редиса.

https://glavred.info/recipes/takaya-zakuska-iz-redisa-ponravitsya-vsem-prostoy-recept-za-5-minut-10760498.html Ссылка скопирована

Рецепт битой редиски / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон редиски начался. Многие готовят из нее свежие салаты, но для разнообразия можно приготовить очень вкусную закуску из редиски.

Главред узнал, что рецептом поделилась в TikTok украинская блогерша Алена Карпюк.

Битая редиска — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Редис

Петрушка

Чеснок

Лимонный сок

Соль

Сахар

Вода

Слегка отбиваем редис и выкладываем в банку. Добавляем к нему нарезанную петрушку, чеснок, лимонный сок, соль, сахар и немного воды. Хорошо перемешиваем ингредиенты, закрываем банку и ставим ее в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бюджетную закуску из редиса:

Об авторе: Алена Карпюк Алена Карпюк — украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред