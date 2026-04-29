Такая закуска из редиса понравится всем - простой рецепт за 5 минут

Сезон редиски начался. Многие готовят из нее свежие салаты, но для разнообразия можно приготовить очень вкусную закуску из редиски.
Главред узнал, что рецептом поделилась в TikTok украинская блогерша Алена Карпюк.
Битая редиска — рецепт
Ингредиенты:
- Редис
- Петрушка
- Чеснок
- Лимонный сок
- Соль
- Сахар
- Вода
Слегка отбиваем редис и выкладываем в банку. Добавляем к нему нарезанную петрушку, чеснок, лимонный сок, соль, сахар и немного воды. Хорошо перемешиваем ингредиенты, закрываем банку и ставим ее в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить бюджетную закуску из редиса:
@alionakarpiuk
Закуска — битый редис ?♬ оригинальная аудиозапись — РЕЦЕПТЫ Алена Карпюк Фудблог
Об авторе: Алена Карпюк
Алена Карпюк — украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
