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Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

Алексей Тесля
13 июня 2026, 18:08
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Подтверждено поражение цели и пожар на территории нефтяного предприятия РФ.
нпз, пожар
Нанесены новые удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Нанесен удар цеху подготовки и перекачки нефти в районе Котово
  • Атакованы пункты управления противника в двух областях

В ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины в Волгоградской области РФ нанесли удар по цеху подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Как подчеркнули в Генштабе, объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре РФ. В частности, он собирает и готовит нефть с месторождений Коробковского нефтегазового месторождения (Волгоградская область) и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Кроме того, нанесены удары по пунктам управления противника в районах Соледара Донецкой области и Верхней Криницы Запорожской области.

Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА в районах Хоромного Брянской области РФ, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки в Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.

Среди прочего нанесены удары по районам сосредоточения личного состава противника в районах Соледара и Успеновки Донецкой области, Голубовки Харьковской области, Привольного Запорожской области, Колотиловки Белгородской области РФ, а также Новых Юрковичей и Черноземного Городка Брянской области России.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

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/ Генштаб ВСУ

Удары по целям РФ: важные детали

В ночь на 9 июня Силы беспилотных систем ВСУ провели серию атак по военным и инфраструктурным объектам противника на оккупированных территориях.

По данным военных, ударные дроны поразили 36 целей в глубоком тылу врага. Под удар попали пункты управления, радиолокационные комплексы, логистические центры, а также объекты, связанные с обеспечением топливом и энергоснабжением.

Удары вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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