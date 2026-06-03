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На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

Анна Косик
3 июня 2026, 11:40
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Учёные предупредили, что у чувствительных людей может ухудшиться самочувствие.
солнце
Прогноз магнитных бурь на 3–5 июня / фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какой мощности вспышка на Солнце сегодня
  • Когда начнется шторм G1

Сегодня, 3 июня, в течение дня возможны кратковременные возмущения магнитного поля Земли. А уже завтра, 4 июня, по данным Британской геологической службы, ожидается геомагнитный шторм уровня G1.

По предварительному прогнозу ученых, магнитная буря должна быть кратковременной и уже 5 июня пойдет на спад, хотя кратковременные возмущения в пятницу все еще могут влиять на Землю.

видео дня
магнитная буря 3 июня
Магнитные бури 3-5 июня / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 3,3, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. При этом резонанс Шумана, определяющий фоновые возмущения во время магнитной бури, низкий.

магнитная буря 3 июня
Магнитная буря 3 июня / фото: скриншот

Но солнечная вспышка соответствуеткласса M9 — это очень сильное извержение электромагнитного излучения на Солнце.

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, которое частично финансируется государством и ставит своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • Ограничение употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтение сезонных фруктов, орехов и рыбы;
  • Отказ от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывание на свежем воздухе и пешие прогулки;
  • Регулярное проветривание комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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