О соде и уксусе лучше забыть: как прочистить слив раковины от жира

Вы узнаете:
- Почему сода и уксус иногда не прочищают слив
- Как удалить жир из слива раковины
Время от времени слив раковины забивается, и некоторые хозяйки используют для его очистки универсальное средство — соду с уксусом. Однако у многих оно работает не каждый раз.
Главред узнал, почему сода с уксусом не всегда эффективна и чем заменить это средство для чистки слива. Об этом пишет издание Wprost.
Почему сода с уксусом не всегда хорошо прочищает слив
Универсальное домашнее средство перестает работать тогда, когда засоры слива вызваны жиром, а не волосами или мыльным налетом. Жир часто прилипает к стенкам труб и действует как клей, который задерживает кусочки пищи, кофейную гущу или остатки моющего средства.
Уже через несколько недель жир в сочетании с другими загрязнениями образует густую массу, которая не дает воде нормально стекать. И в таком случае сода с уксусом не способны справиться с загрязнением в сливе.
Как прочистить забитый жиром слив
Лучший метод очистки слива, в котором скопилось много жира — это средство для мытья посуды. Оно предназначено для расщепления жира, поэтому эффективно удаляет его даже внутри раковины.
@sizovasofiaa Рецепт средства для очистки слива ⬇️ ? 2 л соды ?2 л средства для мытья посуды ?уксус Рецепт средства от налета и водного камня ⬇️ ? лимонная кислота 2 л ?средство для посуды 1 л ?горячая вода 200 мл Для аромата на заднюю стенку туалетной бумаги добавьте каплю эфирного масла, но не попадайте на саму бумагу! #лайфхак#идея#лайфхаки#уборка#душ♬ оригинальный звук - Сизова София
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Об источнике: Wprost
Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
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