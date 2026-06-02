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Без трения и усилий: как вернуть стеклянным крышкам вид только что купленных

Руслан Иваненко
2 июня 2026, 21:52
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Эксперты объяснили, почему важно полностью высушивать крышки, чтобы избежать появления пятен и плесени.
Кастрюли, Кухня
Как белый уксус восстанавливает прозрачность стеклянных крышек / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему крышки кастрюль быстро покрываются жиром
  • Как сода помогает удалить застарелый налет
  • Зачем использовать уксус для стеклянных крышек

Крышки для кастрюль и сковородок относятся к кухонной утвари, которая используется ежедневно, но часто остается без внимания во время тщательной уборки. Со временем на стекле, ручках и ободках скапливаются жир, остатки пищи и минеральные отложения, из-за чего даже чистая на вид посуда теряет опрятный вид.

Главред решил выяснить, какие способы помогут быстро очистить крышки кастрюль и сковородок и вернуть им первоначальный блеск.

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Как пишет Southern Living, эксперты по уходу за домом объяснили, что во время приготовления пищи пар поднимает мелкие частицы масла и жира, которые оседают на внутренней и внешней поверхности крышек. Особенно заметными эти загрязнения становятся на стеклянных моделях, которые постепенно теряют прозрачность.

Специалисты советуют начинать очистку с самого простого метода — замачивания в горячей мыльной воде. Высокая температура помогает размягчить жировой налет и облегчает его удаление. После замачивания поверхность следует протереть мягкой губкой или салфеткой из микрофибры.

Особое внимание рекомендуют уделять ободкам и местам крепления ручек, где чаще всего скапливаются загрязнения. Для очистки труднодоступных участков подойдет мягкая зубная щетка, которая позволяет удалить жир без риска повредить поверхность.

Чем удалить стойкий жир

Если обычная мойка не помогает, эксперты советуют воспользоваться пищевой содой. Небольшое количество средства можно нанести на влажную губку или непосредственно на проблемный участок. Благодаря мягким абразивным свойствам сода эффективно расщепляет застарелый жир, не оставляя царапин на стекле или нержавеющей стали.

Как восстановить прозрачность стеклянных крышек

Для борьбы с помутнением стеклянных крышек хорошо подходит белый уксус. Причиной потери прозрачности часто становятся не загрязнения, а минеральные отложения от воды и остатки пищи.

Достаточно смочить салфетку уксусом, положить ее на загрязненную поверхность на несколько минут, а затем тщательно протереть стекло. Для более сложных случаев можно использовать пасту из уксуса и пищевой соды.

Как отмыть стеклянные крышки от жира — смотрите в видео.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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