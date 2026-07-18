Что делать после плохого сна — почему он снится и как действовать утром

Плохой сон не всегда предвещает неприятности. Почему снятся кошмары и какие простые способы помогут быстрее успокоиться после пробуждения.

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Почему возникают страшные сны

Что делать после кошмара

После пробуждения от кошмара важно сохранять спокойствие. Существует несколько простых способов, которые помогут снять эмоциональное напряжение и быстрее вернуть чувство внутреннего равновесия. Главред расскажет подробнее.

Почему снятся плохие сны

Как объясняют в РБК-Украина, кошмары часто отражают наши внутренние страхи, переживания и стресс. Таким образом мозг пытается переработать накопившиеся негативные эмоции. Иногда кошмары могут быть связаны и с физическим состоянием организма. Например, если человеку снится, что он тонет, причиной могут быть реальные трудности с дыханием во время сна из-за неудобной позы или недостатка свежего воздуха в комнате.

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Наиболее распространенные сюжеты кошмаров могут иметь следующие значения:

Природная катастрофа - может символизировать страх перед большими изменениями или жизненными испытаниями.

- может символизировать страх перед большими изменениями или жизненными испытаниями. Умершие люди - нередко отражают тревогу по поводу будущего или неразрешенные эмоции, связанные с потерей близких.

- нередко отражают тревогу по поводу будущего или неразрешенные эмоции, связанные с потерей близких. Побег от преследователя - может свидетельствовать о желании избежать конфликтов или сложных ситуаций в отношениях.

- может свидетельствовать о желании избежать конфликтов или сложных ситуаций в отношениях. Ранение или смерть - часто символизируют переживания, связанные с важными жизненными изменениями, например, сменой работы или завершением определенного этапа.

В то же время стоит помнить, что универсального толкования снов не существует, а их значение зависит от личного опыта, эмоционального состояния и жизненных обстоятельств человека.

Что делать, чтобы сон не сбылся

Если после кошмара осталось чувство тревоги, можно воспользоваться простыми способами, которые помогут успокоиться.

Записать или рассказать о сне

Запишите основные моменты сновидения в блокнот. Это поможет лучше осмыслить увиденное и уменьшить эмоциональное воздействие. Также можно поделиться сном с близким человеком.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Посмотреть на свет или огонь

Сразу после пробуждения народные традиции советуют посмотреть в окно на дневной свет или на пламя свечи. В целях безопасности не используйте открытый огонь без необходимости.

Вывернуть наволочку

Согласно народным поверьям, можно вывернуть наволочку наизнанку и спать на другой стороне подушки в течение двух ночей. Также некоторые используют декоративный "ловец снов" в качестве символического оберега. Стоит помнить, что это элементы народных верований, а не научно подтвержденные способы.

Отпустите неприятные мысли

Если сон был особенно тревожным, постарайтесь не перебирать его детали в течение дня. Переключите внимание на повседневные дела, прогулку, физическую активность или другие занятия, которые помогут снизить уровень стресса.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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