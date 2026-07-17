За нарушение правил - штраф: какой ремонт запрещено делать в квартире в Украине

Украинцам следует помнить, что не все конструкции принадлежат исключительно владельцу квартиры.

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Что запрещено делать в квартире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой ремонт в квартире можно делать без согласований

Когда запрещено шуметь и проводить ремонтные работы

За что могут оштрафовать жильцов многоквартирных домов

Владельцы квартир имеют право делать ремонт и обустраивать жилье по своему усмотрению, однако это право не безгранично. В частности, за некоторые действия предусмотрены административные штрафы.

Главред решил разобраться, что нельзя делать в квартире и подъезде в Украине.

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Какой ремонт можно делать без разрешений

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, владелец квартиры может самостоятельно проводить косметический ремонт, пишет Судебно-юридическая газета.

В частности, без дополнительных согласований разрешается:

красить стены и потолок;

клеить обои;

укладывать плитку;

заменять напольное покрытие;

обновлять внутреннюю отделку помещений.

Какие ремонтные работы запрещено проводить в квартире

В то же время при перепланировке следует учитывать, что не все конструкции принадлежат исключительно владельцу квартиры. Поэтому запрещено самовольно изменять несущие стены или вмешиваться в элементы, являющиеся общей собственностью всех жильцов дома.

К такому имуществу относятся, в частности, межэтажные перекрытия, стояки водоснабжения, канализации и отопления, а также другие инженерные коммуникации.

Отдельные требования касаются системы отопления. Самостоятельно переносить, демонтировать или устанавливать радиаторы другой мощности без утвержденного проекта не разрешается.

Когда нельзя шуметь и делать ремонт

Кроме того, для жильцов многоквартирных домов действуют правила соблюдения тишины. Запрещено создавать чрезмерный шум - включать громкую музыку, громко петь, кричать или использовать другие источники шума - с 22:00 до 08:00.

В то же время для ремонтных работ установлены отдельные временные ограничения. В будние дни выполнять работы, сопровождающиеся сильным шумом, нельзя с 21:00 до 08:00.

В праздничные и официальные нерабочие дни проводить шумный ремонт запрещено в течение всего дня, если на это не дали согласия жильцы соседних квартир.

Ранее мы рассказывали, что летом многие украинцы любят отдыхать на природе. Однако мало кто знает, что за неправильно разжженный костер для приготовления шашлыков в лесу гражданам может грозить штраф от 1 530 до 4 590 гривен, а за нарушение в пределах населенных пунктов - от 340 до 1 360 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде Украины инициируют введение административной ответственности - штраф от 17 до 34 тыс. грн во время военного положения - за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

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Об источнике: Судебно-юридическая газета Судебно-юридическая газета (SUD.UA) - это украинское специализированное онлайн-издание, которое освещает новости судебной системы, правовые реформы, аналитику в сфере права и практику ЕСПЧ, предоставляя профессиональный контент для юристов, судей, адвокатов и всех, кто интересуется вопросами законодательства и правосудия.

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