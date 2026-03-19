Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивит

Блогерша подробно рассказала как в Испании проходит ремонт жилья и почему он начинается с получения разрешений и прохождения бюрократических процедур.

Почему в Испании нельзя делать ремонт — правила ремонта в Испании

О чем идет речь в материале:

Какие штрафы за ремонт в Испании

Как получить разрешение на ремонт в Испании Ayuntamiento

Можно ли делать ремонт в Испании

У большинства украинцев ремонт ассоциируется с пылью, перфоратором и мастерами. Но в Испании все работает иначе, ведь любые работы в квартире начинаются не со строителей, а с бюрократии. Иначе можно получить штраф или даже столкнуться с полицией. Украинская блогерша Людмила Пефтиева, которая живет в Испании, в посте в Instagram объясняет, что без официального разрешения начинать ремонт категорически нельзя.

"Думаете, что ремонт в Испании начинается с мастеров и перфоратора? Нет. Начинается с разрешения от города и уплаты налога", — сказала она.

Как начать ремонт квартиры в Испании

Перед началом любых изменений владелец жилья должен уведомить власти о своих планах. Это касается даже мелких работ, которые в Украине часто выполняют без каких-либо согласований.

"Первый шаг — подать онлайн-заявку на ремонт на сайте Ayuntamiento. Там нужно написать, что именно вы будете делать: менять окна, двери, красить, клеить обои или что-то ломать", — пояснила Пефтиева.

Фактически речь идет об официальном декларировании всех работ еще до их начала.

Налог на ремонт в Испании

После подачи заявки система автоматически определяет стоимость предстоящих работ. Только после этого владелец получает счет и право начать ремонт.

"Сайт сам рассчитывает стоимость работ, и после этого приходит квитанция. Вы платите примерно 3,2% от суммы ремонта — и только тогда имеете право начинать", — отметила блогерша.

Таким образом, ремонт в Испании фактически облагается налогом еще до начала работ.

Контейнер для строительного мусора в Испании

Отдельно нужно позаботиться о строительных отходах. Она добавляет, что просто вынести мусор, как это часто делают в Украине, не получится.

"Перед ремонтом нужно заказать контейнер для строительного мусора. Он стоит примерно 2,50 € в день, но отдельно нужно оплатить место для контейнера — около 130–200 €, в эту сумму входит вывоз", — рассказала Пефтиева.

Ограничения на ремонт в Испании

Даже внешний вид жилья контролируется. Блогерка указывает на то, что владелец не может самостоятельно изменять фасад или балкон по своему усмотрению.

"Фасад или балкон нельзя красить в любой цвет, он должен соответствовать дому", — подчеркнула она.

Также сложности возникают с перепланировкой.

"Если хотите снести стену, часто требуется согласие соседей или сообщества дома", – добавила блогерша.

Что делать с разрешением на ремонт в Испании

Дизайнер интерьеров Анна, которая работает в Испании, в интервью проекту"Украинцы в Испании" подтверждает, что контроль за ремонтами очень строгий. Она объясняет, что без официального документа работы даже не начинают.

"Чтобы вообще начать ремонтные работы, ты должен пойти, получить разрешение, ты должен написать, какие именно ремонтные работы ты делаешь", – сказала она.

После получения разрешения его нужно разместить в открытом доступе для соседей.

"Мы получаем разрешение, вешаем его на входную дверь, чтобы все соседи были проинформированы, чтобы к нам не было никаких претензий", — пояснила дизайнер.

Как не получить штраф за ремонт в Испании

В Испании соседи активно следят за соблюдением правил. Если документа нет, это может закончиться жалобой.

"Если нет этого листочка, любой сосед может на тебя донести, и приедет полиция, и будут какие-то вопросы, проблемы", – рассказала Анна.

Когда можно делать ремонт в Испании

Отдельные правила касаются и шума во время работ. Строители не могут работать, когда им вздумается.

Также, по словам дизайнера интерьеров, еще один важный нюанс — это время. Процесс согласования может затягиваться, что влияет на сроки работ.

"Могут долго давать это разрешение. Мы тоже этого ждали, не начинали ремонт, и это затягивало время", — рассказала Анна.

Впрочем, иногда есть возможность начать раньше.

"Как только мы получаем подтверждение, что ваш запрос принят, мы можем распечатывать и вешать", — добавила она.

Можно ли менять окна и двери в Испании

Она подчеркнула, что даже базовые вещи, такие как замена дверей или окон, могут требовать дополнительных согласований или иметь ограничения. Это иногда создает серьезные трудности во время ремонта.

Что касается перепланировки, ситуация также зависит от конкретного дома.

"Где-то ты можешь заделать дверь... где-то мы можем заделать, где-то мы не можем заделать", – сказала Анна.

В таких случаях решение принимается совместно с руководством дома.

"Мы идем и разговариваем с председателем дома и понимаем, что здесь можно, а что нельзя", — подытожила она.

Почему ремонт в Испании — это сложный процесс

"Поэтому ремонт в Испании — это сначала бюрократия, а уже потом перфоратор", — подытожила Людмила Пефтиева.

И именно эта бюрократия, контроль со стороны соседей и риск штрафов делают ремонт в Испании значительно сложнее, чем привыкли украинцы.

Об источнике: "Украинцы в Испании" "Украинцы в Испании" — это украиноязычный YouTube-канал, посвященный жизни украинцев в Испании, который доступен по ссылке YouTube-канал "Украинцы в Испании". Основная идея проекта — показать реальные условия жизни за границей без прикрас, включая как преимущества, так и трудности адаптации. Контент канала охватывает практические темы для украинцев, которые уже проживают или планируют переезд: жилье, работа, образование, документы, медицинское страхование, инвестиции, открытие бизнеса и повседневная жизнь в разных городах Испании. В видео также рассматриваются вопросы легализации, получения статусов (например, NIE или временной защиты), рождения детей за границей и финансовых затрат на жизнь. Формат канала — это преимущественно пояснительные видео, личные истории и практические гиды, часто с акцентом на реальный опыт и собственные наблюдения авторов. Среди тем — "стоит ли переезжать", "плюсы и минусы жизни", "цены и расходы", а также обзоры городов.

