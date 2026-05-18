Почему нельзя часто открывать дверцу холодильника: ответ удивит

Анна Ярославская
18 мая 2026, 22:42
Бытовая техника в доме потребляет разное количество электроэнергии. Какие приборы сильнее всего увеличивает коммунальные счета за свет?
Эксперты составили список самых прожорливых бытовых приборов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Электроэнергия в доме уходит не только на освещение и зарядку гаджетов — основную нагрузку создаёт бытовая техника, которой мы пользуемся каждый день. При этом многие даже не догадываются, какие приборы "съедают" больше всего электричества и почему счет за свет может резко вырасти.

Какая бытовая техника больше всего расходует электроэнергии, пишет издание Primera Hora.

Что больше всего мотает электроэнергию

Электрическая духовка. Использование духовки при высоких температурах и в течение длительного времени приводит к высокому потреблению электроэнергии, поэтому для разогрева пищи рекомендуется использовать микроволновую печь, поскольку она потребляет на 50 процентов меньше электроэнергии.

Холодильник. Наибольшее потребление энергии происходит при открытии дверцы холодильника. Поэтому рекомендуется доставать все продукты за один короткий промежуток времени.

Стиральная машина. Из-за высокого энергопотребления рекомендуется всегда использовать ее на максимальной загрузке.

Утюг. Важно использовать его при правильной температуре в зависимости от типа одежды, в течение коротких периодов времени.

Блендер. Из-за высокого энергопотребления рекомендуется всегда использовать его на максимальной скорости, что позволит сэкономить до 20 процентов энергии.

Как правило, приборы, преобразующие энергию в тепло, потребляют больше энергии.

Кроме того, необходимо учитывать энергетическую маркировку каждого прибора, которая указывает степень эффективности каждого устройства по отношению к потреблению электроэнергии.

О рескурсе: Primera Hora

Primera Hora — это официальный сайт одной из крупнейших и наиболее популярных одноименных ежедневных газет Пуэрто-Рико.

Издание базируется в городе Гуайнабо (Пуэрто-Рико) и публикует контент исключительно на испанском языке.

Веб-версия primerahora.com стабильно занимает второе место по посещаемости среди всех локальных новостных сайтов Пуэрто-Рико.

Ресурс принадлежит медиаконгломерату GFR Media (который также владеет главным пуэрториканским изданием El Nuevo Día). Сама газета была основана в ноябре 1997 года.

Primera Hora изначально создавалась как издание в формате таблоида, ориентированное на широкую аудиторию.

Издание позиционирует себя как "голос народа". Журналисты часто выезжают в отдаленные районы острова, чтобы подсветить бытовые и социальные проблемы обычных людей.

Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

