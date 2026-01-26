Почему новая техника так быстро ломается: мастер по ремонту раскрыл "секрет"

А вы знали, сколько на самом деле служит холодильник или телевизор?

https://glavred.info/life/pochemu-novaya-bytovaya-tehnika-tak-bystro-lomaetsya-mnenie-mastera-po-remontu-10724948.html Ссылка скопирована

Почему новая техника так быстро ломается / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Сколько на самом деле служит бытовая техника

Как продлить срок службы бытовой техники

Покупая новую бытовую технику по высоким ценам, потребители ожидают надежности и долгого срока службы. Однако на практике многие сталкиваются с тем, что современные стиральные машины, холодильники, плиты и микроволновки выходят из строя гораздо раньше, чем техника прошлых десятилетий.

Почему современная техника ломается быстрее

По мнению мастера по ремонту и автора популярного YouTube-канала Bens Appliances and Junk, у этой проблемы есть сразу несколько причин.

видео дня

Сложная конструкция. Современные приборы стали технологичнее, но вместе с этим — сложнее. В них больше электронных плат, датчиков и механизмов, каждый из которых может выйти из строя. Чем больше компонентов — тем выше вероятность поломки.

Ориентация на гарантийный срок. Производители все чаще проектируют технику так, чтобы она без проблем доживала до конца гарантии, но не обязательно служила десятилетиями. Это снижает расходы компаний на гарантийный ремонт и стимулирует покупателей чаще менять технику на новую.

Экономия на материалах. Несмотря на рост цен, в производстве нередко используют более дешевые и менее долговечные материалы. В результате приборы становятся легче и "умнее", но теряют в надежности.

Регуляторные ограничения. Новые экологические и государственные нормы влияют на то, какие материалы и технологии разрешено использовать. Это иногда приводит к отказу от проверенных временем решений в пользу менее устойчивых компонентов.

Избыточные технологии. Многие функции выглядят привлекательно, но на практике оказываются малополезными и лишь увеличивают нагрузку на электронику, ускоряя износ техники.

Сколько на самом деле служит бытовая техника

Производители часто заявляют, что:

стиральные машины служат 10–12 лет;

холодильники — до 12 лет.

На практике, по данным мастеров по ремонту, реальные сроки обычно меньше:

стиральные машины — 5–6 лет;

холодильники — 7–9 лет.

Как продлить срок службы бытовой техники

Несмотря на все ограничения, потребители могут существенно повлиять на долговечность приборов.

Регулярная чистка. Это один из самых важных факторов. Например, очистка змеевиков холодильника снижает нагрузку на систему охлаждения, повышает эффективность работы и уменьшает энергопотребление.

Это один из самых важных факторов. Например, очистка змеевиков холодильника снижает нагрузку на систему охлаждения, повышает эффективность работы и уменьшает энергопотребление. Правильная эксплуатация. Не перегружайте стиральную машину, не держите дверцу холодильника открытой дольше необходимого времени, не переполняйте блендеры и кухонные комбайны. Перегрузка ускоряет износ внутренних деталей.

Не перегружайте стиральную машину, не держите дверцу холодильника открытой дольше необходимого времени, не переполняйте блендеры и кухонные комбайны. Перегрузка ускоряет износ внутренних деталей. Подходящие условия. Бытовую технику следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях, подключать к розеткам с достаточной мощностью, хранить в сухих и прохладных местах, если прибор не используется постоянно.

Смотрите видео о том, почему новая бытовая техника так быстро выходит из строя:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред