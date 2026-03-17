Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

Считается, что правильно выбранный период помогает растениям быстрее приживаться и формировать более крупные клубни.

https://glavred.info/sad-ogorod/kogda-sazhat-kartofel-chtoby-sobrat-rekordnyy-urozhay-eksperty-nazvali-luchshie-daty-10749725.html Ссылка скопирована

Посадка картофеля в апреле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие дни благоприятны для посадки картофеля в апреле

Неблагоприятные дни для посадки картофеля в апреле

видео дня

Во многих регионах Украины вскоре начнется активный сезон посадки картофеля, однако специалисты предостерегают огородников от чрезмерной поспешности. Несмотря на теплые дни, ранняя посадка не гарантирует быстрого прорастания, если почва остается холодной.

По словам агрономов, клубни, заложенные в непрогретую землю, могут задерживаться в развитии или даже начать портиться. Об этом пишет ТСН.

Специалисты отмечают, что ориентироваться следует не только на календарь, а прежде всего на температуру почвы. Оптимально высаживать картофель тогда, когда на глубине около 10 сантиметров земля прогревается как минимум до 8–10 °C. Именно такие условия обычно складываются в апреле, когда после весенних дождей в почве еще достаточно влаги для старта культуры.

В то же время многие огородники обращают внимание и на фазы Луны. Для растений, формирующих урожай под землей, традиционно благоприятным считается период убывающей Луны. В апреле этого года лучшими днями для посадки называют 8, 9, 10, 14, 15, 18 и 19 апреля — именно на эти даты приходятся фазы, которые, по народным наблюдениям, способствуют быстрому укоренению и формированию мощной корневой системы.

Зато от посадки 1–4, 12–13, а также 26–28 апреля советуют воздержаться. В эти дни растения могут медленнее прорастать и хуже реагировать на погодные колебания.

Агрономы напоминают, что задержка с посадкой до мая также нежелательна. В этот период возрастает риск попасть под жару и дефицит влаги, что негативно влияет на развитие картофеля и может снизить урожайность.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред