Картофель не будет прорастать до лета, если возле него положить один продукт: лайфхак

Вы узнаете:
- Где лучше хранить картофель в квартире
- Почему прорастает картофель
- Почему картофель нельзя хранить в холодильнике
Многие сталкиваются с тем, чтокартофель дома быстро покрывается ростками, и именно это делает его менее качественным и опасным для употребления. Но существует простой естественный способ, который помогает надолго остановить этот процесс и сохранить картофель свежим, отмечает City Magazine.
Рекомендуем прочитать наш материал: 5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере
Почему картофель прорастает
Прорастание — естественный этап развития клубня. В это время повышается содержание соланина — вещества, которое защищает растение от вредителей и внешних воздействий. В небольших количествах соланин присутствует всегда, но его концентрация возрастает, когда картофель зеленеет или образует длинные ростки.
Если клубень твердый, а ростки маленькие, его можно очистить и использовать после термической обработки. Но когда картофель становится мягким, приобретает зеленоватый оттенок и имеет много ростков, риск отравления возрастает. В таких случаях лучше не рисковать и выбросить продукт.
Как остановить прорастание картофеля
Эксперты рекомендуют интересный и проверенный способ — хранить картофель вместе с яблоками. Они выделяют этилен — газ, регулирующий биологические процессы в растениях. Для большинства овощей и фруктов он действует как стимулятор созревания, но в случае картофеля имеет противоположный эффект: подавляет образование ростков.
Благодаря этому клубни остаются твердыми дольше, не меняя вкуса. Важно только соблюдать баланс: несколько яблок достаточно для ящика или корзины картофеля.
Как хранить картофель - распространенные ошибки
- Картофель лучше всего хранится в темном, сухом и прохладном помещении. Свет стимулирует образование соланина, а тепло ускоряет прорастание.
- Не рекомендуем хранить клубни в пластиковых пакетах, ведь там скапливается влага, что способствует гниению. Лучше использовать плетеные корзины, деревянные ящики или бумажные пакеты, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.
- Еще одна распространенная ошибка — мытье картофеля сразу после покупки. Влага на кожуре создает условия для более быстрого порчения. Поэтому картофель следует хранить немытым, а очищать только перед приготовлением.
- Не стоит держать картофель рядом с луком, ведь эти продукты имеют разные требования к влажности и выделяют вещества, ускоряющие порчу друг друга.
Почему нельзя хранить картофель в холодильнике
При низкой температуре крахмал в клубнях постепенно превращается в сахара. Из-за этого картофель приобретает сладковатый привкус и меняет текстуру после приготовления. Он может стать слишком мягким или даже темнеть во время жарки или запекания.
Такие изменения влияют не только на вкус, но и на безопасность блюда. Во время термической обработки картофеля с повышенным содержанием сахаров образуется больше акриламида — нежелательного соединения, которое возникает при высоких температурах.
Читайте также:
- Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего
- С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседа
- Будет свежим гораздо дольше: где хранить молоко, чтобы оно не скисло
Об источнике: City Magazine
CityMagazine.si – это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл-медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни.
С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 статей, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред