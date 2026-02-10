Картофель не будет прорастать до лета, если возле него положить один продукт: лайфхак

Укр
Картофель в квартире может быстро прорастать и портиться, однако существует простой способ сохранить его свежим и вкусным на несколько месяцев.
Как хранить картофель, чтобы он не прорастал/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где лучше хранить картофель в квартире
  • Почему прорастает картофель
  • Почему картофель нельзя хранить в холодильнике

Многие сталкиваются с тем, чтокартофель дома быстро покрывается ростками, и именно это делает его менее качественным и опасным для употребления. Но существует простой естественный способ, который помогает надолго остановить этот процесс и сохранить картофель свежим, отмечает City Magazine.

Почему картофель прорастает

Прорастание — естественный этап развития клубня. В это время повышается содержание соланина — вещества, которое защищает растение от вредителей и внешних воздействий. В небольших количествах соланин присутствует всегда, но его концентрация возрастает, когда картофель зеленеет или образует длинные ростки.

Если клубень твердый, а ростки маленькие, его можно очистить и использовать после термической обработки. Но когда картофель становится мягким, приобретает зеленоватый оттенок и имеет много ростков, риск отравления возрастает. В таких случаях лучше не рисковать и выбросить продукт.

Как остановить прорастание картофеля

Эксперты рекомендуют интересный и проверенный способ — хранить картофель вместе с яблоками. Они выделяют этилен — газ, регулирующий биологические процессы в растениях. Для большинства овощей и фруктов он действует как стимулятор созревания, но в случае картофеля имеет противоположный эффект: подавляет образование ростков.

Благодаря этому клубни остаются твердыми дольше, не меняя вкуса. Важно только соблюдать баланс: несколько яблок достаточно для ящика или корзины картофеля.

Как хранить картофель - распространенные ошибки

  • Картофель лучше всего хранится в темном, сухом и прохладном помещении. Свет стимулирует образование соланина, а тепло ускоряет прорастание.
  • Не рекомендуем хранить клубни в пластиковых пакетах, ведь там скапливается влага, что способствует гниению. Лучше использовать плетеные корзины, деревянные ящики или бумажные пакеты, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.
  • Еще одна распространенная ошибка — мытье картофеля сразу после покупки. Влага на кожуре создает условия для более быстрого порчения. Поэтому картофель следует хранить немытым, а очищать только перед приготовлением.
  • Не стоит держать картофель рядом с луком, ведь эти продукты имеют разные требования к влажности и выделяют вещества, ускоряющие порчу друг друга.

Почему нельзя хранить картофель в холодильнике

При низкой температуре крахмал в клубнях постепенно превращается в сахара. Из-за этого картофель приобретает сладковатый привкус и меняет текстуру после приготовления. Он может стать слишком мягким или даже темнеть во время жарки или запекания.

Такие изменения влияют не только на вкус, но и на безопасность блюда. Во время термической обработки картофеля с повышенным содержанием сахаров образуется больше акриламида — нежелательного соединения, которое возникает при высоких температурах.

Об источнике: City Magazine

CityMagazine.si – это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл-медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни.

С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 статей, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель продукты питания лайфхак
