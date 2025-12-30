Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

Эксперты назвали вещи, которые нельзя хранить в подвале даже временно.

Почему деревянную мебель не стоит хранить в подвале

Можно ли хранить одежду в подвале

Почему легковоспламеняющиеся вещества и химикаты опасно держать в подвале

Очень часто подвалы превращаются в настоящий склад - место, куда в конечном итоге отправляются праздничные украшения, старая мебель и другие вещи, с которыми вы не знаете, что делать. Однако наличие свободного пространства в подвале не означает, что это идеальное место для всего. Даже в обустроенных подвалах может быть повышенная влажность, перепады температуры и появление вредителей, что делает их не самым лучшим местом для хранения некоторых бытовых вещей.

Эксперты объяснили изданию Martha Stewart, что никогда не следует хранить в подвале.

Книги, старые дневники, винтажные журналы и другие бумажные изделия. Бумага имеет свойство легко впитывать влагу, поэтому, если добавить к этому еще и переменчивую влажность подвала, то вы получите идеальный рецепт для плесени, грибка и деформированных до неузнаваемости страниц.

Храните важные бумажные изделия в герметичных контейнерах в помещении с контролируемой температурой.

Одежда. Шерстяные свитера и шелковые блузки могут превратиться в затхлые тряпки из-за влажного воздуха, вредителей и плохой вентиляции.

Эксперты рекомендуют хранить эти вещи в чехлах для одежды в основной жилой зоне.

Деревянная мебель. Дерево и подвалы – не самое удачное сочетание. Необработанная древесина впитывает влагу, что может привести к деформации или растрескиванию. Даже обработанная древесина не полностью защищена от перепадов температуры и вредителей в подвале. Если вам необходимо хранить деревянную мебель в подвале, используйте осушитель воздуха, чтобы минимизировать риск.

Любые легковоспламеняющиеся или горючие материалы. Пропану, бензину, краске не место в подвале. Это позволит избежать опасных ситуаций.

Старые ноутбуки, кабели, DVD-проигрыватели и другая электроника могут быть удивительно уязвимы для повреждений, возникающих в подвале. Влага вызывает коррозию металлических компонентов и повреждает внутренние детали. Даже оболочка кабелей и проводов со временем может изнашиваться.

Храните электронику в помещениях с контролируемым микроклиматом.

Сентиментальные или незаменимые вещи. Если вам будет очень жаль их потерять, то не храните такие вещи в подвале. Семейные реликвии, детские одеяла, коллекция рукописных писем от бабушки — для всего этого подвалы слишком рискованны. Протечки воды, вредители и время могут нанести им ущерб.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

