Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

- Почему деревянную мебель не стоит хранить в подвале
- Можно ли хранить одежду в подвале
- Почему легковоспламеняющиеся вещества и химикаты опасно держать в подвале
Очень часто подвалы превращаются в настоящий склад - место, куда в конечном итоге отправляются праздничные украшения, старая мебель и другие вещи, с которыми вы не знаете, что делать. Однако наличие свободного пространства в подвале не означает, что это идеальное место для всего. Даже в обустроенных подвалах может быть повышенная влажность, перепады температуры и появление вредителей, что делает их не самым лучшим местом для хранения некоторых бытовых вещей.
Эксперты объяснили изданию Martha Stewart, что никогда не следует хранить в подвале.
Книги, старые дневники, винтажные журналы и другие бумажные изделия. Бумага имеет свойство легко впитывать влагу, поэтому, если добавить к этому еще и переменчивую влажность подвала, то вы получите идеальный рецепт для плесени, грибка и деформированных до неузнаваемости страниц.
Храните важные бумажные изделия в герметичных контейнерах в помещении с контролируемой температурой.
Одежда. Шерстяные свитера и шелковые блузки могут превратиться в затхлые тряпки из-за влажного воздуха, вредителей и плохой вентиляции.
Эксперты рекомендуют хранить эти вещи в чехлах для одежды в основной жилой зоне.
Деревянная мебель. Дерево и подвалы – не самое удачное сочетание. Необработанная древесина впитывает влагу, что может привести к деформации или растрескиванию. Даже обработанная древесина не полностью защищена от перепадов температуры и вредителей в подвале. Если вам необходимо хранить деревянную мебель в подвале, используйте осушитель воздуха, чтобы минимизировать риск.
Любые легковоспламеняющиеся или горючие материалы. Пропану, бензину, краске не место в подвале. Это позволит избежать опасных ситуаций.
Старые ноутбуки, кабели, DVD-проигрыватели и другая электроника могут быть удивительно уязвимы для повреждений, возникающих в подвале. Влага вызывает коррозию металлических компонентов и повреждает внутренние детали. Даже оболочка кабелей и проводов со временем может изнашиваться.
Храните электронику в помещениях с контролируемым микроклиматом.
Сентиментальные или незаменимые вещи. Если вам будет очень жаль их потерять, то не храните такие вещи в подвале. Семейные реликвии, детские одеяла, коллекция рукописных писем от бабушки — для всего этого подвалы слишком рискованны. Протечки воды, вредители и время могут нанести им ущерб.
Как писал Главред, как обогреть дом при помощи подвала - уникальный способ из США.
Также мы писали о том, что поглощает запах плесени и влаги в доме - эксперты по уборке поделились лайфхаками.
