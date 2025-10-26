Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

Вы узнаете:
Американская компания представила уникальную систему, которая позволяет поддерживать комфортную температуру в доме без привычных батарей и кондиционеров.
Технология использует энергию самого здания — точнее, температуру подвала, превращая его в естественный источник охлаждения летом и обогрева зимой.
По данным electrek.co, система работает за счёт перераспределения потоков воздуха: она перемещает прохладный воздух из подвала в жилые помещения, а избыточное тепло — наоборот, направляет вниз. В результате дом остаётся прохладным в жару и тёплым в холод, а расходы на электроэнергию снижаются до 67% за сезон.
Ключевым элементом системы является Smart Control Unit — умный блок управления, который следит за температурой и влажностью, анализирует энергопотребление и позволяет пользователю в реальном времени видеть, сколько средств удалось сэкономить.
Инновация также способна работать в нескольких режимах:
- Power Boost — усиливает охлаждение и осушение воздуха;
- Eco Boost — полностью отключает кондиционер или тепловой насос, идеально подходя для межсезонья;
- Режим осушения — помогает улучшить качество воздуха и предотвратить сырость в подвалах.
Кроме того, система может собирать и циркулировать тепло из любых источников — дровяных печей, пеллетных котлов или солнечных комнат.
Компания утверждает, что установка занимает всего несколько минут и не требует воздуховодов, а само устройство является недорогой альтернативой традиционным системам отопления и охлаждения.
