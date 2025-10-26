Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

Установка занимает всего несколько минут и не требует воздуховодов.

https://glavred.info/techno/kak-obogret-dom-pri-pomoshchi-podvala-unikalnyy-sposob-iz-ssha-10707089.html Ссылка скопирована

Как обогреть дом при помощи подвала / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Cool down

Вы узнаете:

Как работает уникальный способ

Что для этого нужно

Американская компания представила уникальную систему, которая позволяет поддерживать комфортную температуру в доме без привычных батарей и кондиционеров.

Технология использует энергию самого здания — точнее, температуру подвала, превращая его в естественный источник охлаждения летом и обогрева зимой.

видео дня

По данным electrek.co, система работает за счёт перераспределения потоков воздуха: она перемещает прохладный воздух из подвала в жилые помещения, а избыточное тепло — наоборот, направляет вниз. В результате дом остаётся прохладным в жару и тёплым в холод, а расходы на электроэнергию снижаются до 67% за сезон.

Ключевым элементом системы является Smart Control Unit — умный блок управления, который следит за температурой и влажностью, анализирует энергопотребление и позволяет пользователю в реальном времени видеть, сколько средств удалось сэкономить.

Инновация также способна работать в нескольких режимах:

Power Boost — усиливает охлаждение и осушение воздуха;

— усиливает охлаждение и осушение воздуха; Eco Boost — полностью отключает кондиционер или тепловой насос, идеально подходя для межсезонья;

— полностью отключает кондиционер или тепловой насос, идеально подходя для межсезонья; Режим осушения — помогает улучшить качество воздуха и предотвратить сырость в подвалах.

Кроме того, система может собирать и циркулировать тепло из любых источников — дровяных печей, пеллетных котлов или солнечных комнат.

Компания утверждает, что установка занимает всего несколько минут и не требует воздуховодов, а само устройство является недорогой альтернативой традиционным системам отопления и охлаждения.

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред