Без плесени и лишних затрат: как быстро высушить бельё осенью

Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Почему нельзя сушить вещи на батарее и что делать вместо этого / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Почему не стоит сушить вещи на батарее

Где лучше расположить сушилку для белья

С приходом осени высушить вещи после стирки становится сложнее. Использование сушильной машины приведет к увеличению счетов за электричество.

Специалист по устойчивому развитию, магистр наук в области экологической устойчивости Венди Грэм рассказала, как сделать так, чтобы вещи высохли быстрее, и это не приводило к лишним денежным затратам, передает Еxpress.co.uk.

Как быстро высушить вещь, если она мокрая

При сушке белья в помещении возникает соблазн выложить как можно больше мокрых вещей на радиаторы, чтобы ускорить процесс сушки, если вы не используете сушильную машину. Однако сушка белья на радиаторе также неэкономична. Развешивание мокрого белья на радиаторе увеличивает нагрузку на котел, чтобы нагреть комнату до нужной температуры. Следовательно, обогрев дома занимает больше времени и потребляет больше энергии, что в конечном итоге означает дополнительные расходы.

Вместо этого Венди рекомендует сушить одежду на сушилке для белья в помещении. При этом уделить особое внимание одному важному моменту — вентиляции.

Влажное бельё может содержать до трёх литров воды, которой необходимо испариться. Недостаточная вентиляция может привести к образованию конденсата на стенах и окнах во время сушки белья. Если этот конденсат не выводить, он может привести к повышению влажности и появлению плесени в доме.

Самый простой способ избежать образования конденсата — закрыть дверь и открыть окно в комнате, в которой вы сушите белье.

Циркуляция свежего воздуха во время сушки белья действительно помогает "ускорить процесс" и снизить уровень влажности, а значит - риск появления сырости и плесени в доме значительно снижается.

Где лучше всего поставить сушилку для белья

По возможности лучше не сушить бельё в спальне и гостиной. Лучше использовать коридор, ванную или кухню, чтобы снизить потенциальную аллергическую реакцию на сырость, пыль и моющее средство.

Если на улице слишком холодно, сыро или ветрено, чтобы открывать окно на длительное время, то белье можно сушить на кухне или в ванной. В этом случае желательно включить вытяжку, если она есть.

Вытяжка потребляет очень мало электроэнергии и не увеличит ваши счета, как сушильная машина. В то же время одежда высохнет быстрее.

Венди дала еще один важный совет, который поможет высушить вещи быстрее. Нужно отжимать одежду на максимальном режиме, допустимом вашей стиральной машиной.

"Это позволяет быстрее высушить одежду, а значит, она менее склонна к появлению затхлого запаха", - объяснила эксперт.

