"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

- В польском городе Радом группа нападавших жестоко избила украинца
- Пострадавший получил тяжелые травмы и находится в больнице
- Посол Василий Боднар призвал к принципиальной реакции и беспристрастному расследованию
В польском городе Радом произошел серьезный инцидент с участием гражданина Украины. После бытового спора, который стороны урегулировали без участия полиции, мужчина стал жертвой группового нападения. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.
По словам дипломата, во время избиения нападавшие не только применили физическую силу, но и выкрикивали оскорбительные фразы, направленные против украинца из-за его происхождения. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и сейчас находится в больнице.
Боднар отметил, что любые проявления агрессии в отношении украинцев за рубежом, особенно если они имеют признаки национальной вражды, требуют жесткой и принципиальной реакции. Он подчеркнул, что украинцы имеют право на безопасность и уважение независимо от страны пребывания.
Дипломат также призвал к всестороннему и беспристрастному расследованию инцидента и привлечению виновных к ответственности, если будет подтвержден мотив ненависти.
Консульская служба Украины в Польше поддерживает постоянный контакт с местными правоохранителями и получает официальную информацию о ходе дела. Посол подчеркнул, что каждый случай насилия против украинцев за рубежом должен получать последовательную и надлежащую реакцию.
Украинцы в Польше - новости по теме
Ранее полиция польского города Ченстохова в Силезском воеводстве задержала семь человек за похищение и пытки 44-летнего украинца. Четверо из задержанных взяты под стражу. Инцидент произошел 11 ноября в Ченстохове.
Как сообщал Главред, после начальной волны поддержки Украины в 2022 году в Польше наблюдается рост случаев дискриминации и ненависти в отношении украинцев. По данным опроса CBOS, готовность принимать беженцев снизилась с 94% в 2022 году до 48% в 2025-м, а половина поляков считает государственную помощь украинцам слишком щедрой. В то же время украинские мигранты значительно помогают польской экономике.
Также сенат Польши принял закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам. Документ поддержали 57 сенаторов, 32 - против, изменений в него не вносили. Закон продолжает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года.
Кто такой Василий Боднар?
Василий Миронович Боднар (род. 20 сентября 1976, с. Олесино, Украина) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше (с 2024), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2021-2024). Заместитель министра иностранных дел Украины (2017-2021), Генеральный консул Украины в Стамбуле (2015-2017), по совместительству - представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (от 2016 до 27 июля 2017), сообщает Википедия.
