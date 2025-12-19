Укр
Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

Виталий Кирсанов
19 декабря 2025, 15:50
Польша допускает обмен с Украиной МиГов-29 на антидроновые технологии.
Польша допускает обмен с Украиной МиГов-29
Польша допускает обмен с Украиной МиГов-29 / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Передача истребителей МиГ-29 не противоречит политике Польши
  • Украине необходимы истребители советского образца

Польша допускает передачу украинской стороне истребителей МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Да, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен", – заявил Навроцкий.

Навроцкий считает, что обмен истребителей МиГ-29 на антидроновые системы не противоречит политике Польши.

Зеленский в свою очередь объяснил, для чего Украине истребители советского образца.

"Когда у вас ежедневная война, каждый пилот – это большой дефицит. А обучение и тренировка пилота – это годы. И вопрос не в том, что у нас нет F-16 – вы забираете с поля боя опытного пилота и отправляете его за границу, тратите год, где-то восемь месяцев, где-то полтора года для того, чтобы этот пилот вернулся на F-16", – пояснил он.

По его словам, разница между F-16 и МиГ-29 для Украины только в том, "чтобы не терять нашего пилота".

"На МиГ учиться не нужно, потому что наши люди обучены. В чем и был запрос. Вопрос не в дефиците самолетов, вопрос в дефиците пилотов", – добавил украинский президент.

МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

Передача Украине польских МиГ-29 - новости по теме

Польша хочет получить доступ к отдельным беспилотным и ракетным технологиям Украины взамен на самолеты МиГ-29. На данным момент продолжаются переговоры с украинской стороной. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши.

В начале полномасштабной войны Украина неоднократно и настойчиво просила Варшаву передать истребители МиГ-29. Однако этой инициативе мешала позиция Соединенных Штатов. Об этом президент Польши Анджей Дуда рассказал в интервью

Как сообщал Главред, 1 ноября 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на заявление Владимира Зеленского об отказе Варшавы передать МиГ-29. Он подчеркнул, что Польша - прифронтовое государство, которому также угрожает Россия, поэтому "не все возможно".

Читайте также:

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

