"Мы прифронтовая страна": Польша ответила на претензию Зеленского насчет МиГ-29

Главное:
- Сикорский ответил на заявление Зеленского
- Польше не хватает боевых самолетов
В Польше прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Варшава не согласилась на передачу Киеву боевых самолетов МиГ-29.
Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любое другое государство, заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Polsat News.
При этом он обратил внимание на то, что Польша остается прифронтовой страной, в связи с чем угроза существует и для нее и уточнил, что Запад уже предоставил Украине помощь в размере 217 миллиардов долларов.
"Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна", — говорит глава МИД Польши.
Вместе с тем Сикорский добавил, что Польша также является прифронтовой страной, которой угрожает России, в связи с чем "не все возможно".
Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Скироский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша проигнорировала передачу Украине самолетов МиГ-29, даже после того, как с НАТО была заключена договоренность.
Зеленский отметил, что несмотря на добрососедские отношения, Польша не помогла решить Украине одну из критических проблем - сбивание российских ракет ни одним из предложенных путей.
Как сообщал Главред, что польские чиновники неоднократно отмечали якобы готовность отправить в Украину старые истребители.
Напомним, ранее в Варшаве заявили, что Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине. Впрочем, только тогда, когда западные истребили от союзников для собственных нужд.
Смотрите видео - НАТОвские ракеты на МиГ-29:
Больше новостей:
- В Польше готовятся сбивать ракеты: Сикорский сделал важное сообщение
- Польша недовольна: страна не получила тайные дополнения Плана победы
- Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред