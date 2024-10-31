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Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - Зеленский

Анна Косик
31 октября 2024, 11:40обновлено 31 октября, 12:40
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Польша отказалась не только передавать Украине истребители, но и сбивать ими российские ракеты самостоятельно.
Зеленский, МиГ-29
Зеленский открыл карты, почему Украине до сих пор не передали МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

  • Просьба сбивать ракеты на западе Украины не была услышана
  • Договоренности с НАТО не дали Украине получить МиГи от Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша проигнорировала передачу Украине самолетов МиГ-29, даже после того, как с НАТО была заключена договоренность.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на Закарпатье. Зеленский отметил, что несмотря на добрососедские отношения, Польша не помогла решить Украине одну из критических проблем - сбивание российских ракет ни одним из предложенных путей.

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"Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша", - сказал он.

Сначала польских чиновников просили усилить защиту города Стрый, поскольку у Украины нет достаточного количества систем для защиты газохранилища, однако поляки так и не решились сбивать российские ракеты над этой территорией.

"Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит", - подчеркнул президент.

Зеленский сказал, что впоследствии Украине удалось договориться с бывшим генеральным секретарем НАТО о предоставлении Польше полицейской миссии, которая позволила бы наконец решить вопрос с МиГ-29.

"Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей", - пояснил президент.

  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область Офис президента Украины

Но и после этого Польша не передала Украине истребители, потому что на это нашлась другая причина. Тогда украинские чиновники начали вести переговоры о том, чтобы напрямую получить МиГи, чтобы самостоятельно защищать воздушное пространство на западе Украины от вражеских ракет.

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Передача Украине истребителей МиГ-29 от Польши

Напомним, Главред писал, что польские чиновники неоднократно отмечали якобы готовность отправить в Украину старые истребители, об этом заявлял и глава МИД страны Радослав Сикорский.

Ранее временный поверенный Польши в Украине Петр также заявил, что Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине. Впрочем, только тогда, когда западные истребили от союзников для собственных нужд.

О необходимости получения Польшей более современной замены МиГ-29, таких как заказанные в США F-35, также заявлял министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Однако, как видим, дальше разговоров дело не заходило.

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