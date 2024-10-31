Несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29 - Зеленский

Что сказал Зеленский:
- Просьба сбивать ракеты на западе Украины не была услышана
- Договоренности с НАТО не дали Украине получить МиГи от Польши
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша проигнорировала передачу Украине самолетов МиГ-29, даже после того, как с НАТО была заключена договоренность.
Об этом он заявил во время пресс-конференции на Закарпатье. Зеленский отметил, что несмотря на добрососедские отношения, Польша не помогла решить Украине одну из критических проблем - сбивание российских ракет ни одним из предложенных путей.
"Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша", - сказал он.
Сначала польских чиновников просили усилить защиту города Стрый, поскольку у Украины нет достаточного количества систем для защиты газохранилища, однако поляки так и не решились сбивать российские ракеты над этой территорией.
"Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит", - подчеркнул президент.
Зеленский сказал, что впоследствии Украине удалось договориться с бывшим генеральным секретарем НАТО о предоставлении Польше полицейской миссии, которая позволила бы наконец решить вопрос с МиГ-29.
"Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей", - пояснил президент.
Но и после этого Польша не передала Украине истребители, потому что на это нашлась другая причина. Тогда украинские чиновники начали вести переговоры о том, чтобы напрямую получить МиГи, чтобы самостоятельно защищать воздушное пространство на западе Украины от вражеских ракет.
Истребитель МиГ-29
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.
МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.
Передача Украине истребителей МиГ-29 от Польши
Напомним, Главред писал, что польские чиновники неоднократно отмечали якобы готовность отправить в Украину старые истребители, об этом заявлял и глава МИД страны Радослав Сикорский.
Ранее временный поверенный Польши в Украине Петр также заявил, что Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине. Впрочем, только тогда, когда западные истребили от союзников для собственных нужд.
О необходимости получения Польшей более современной замены МиГ-29, таких как заказанные в США F-35, также заявлял министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Однако, как видим, дальше разговоров дело не заходило.
Читайте также о Польше:
- В Польше готовятся сбивать ракеты: Сикорский сделал важное сообщение
- Польша недовольна: страна не получила тайные дополнения Плана победы
- Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред