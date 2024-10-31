Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Костин занимал эту должность с 28 июля 2022 года.

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Увольнение Костина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

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Зеленский подписал указ об увольнении Костина

Он занимал должность генерального прокурора с 28 июля 2022 года

Костин подал в отставку после дела с фиктивными инвалидностями

В четверг, 31 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства.

"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора", - говорится в указе.

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Андрей Костин занимал должность генерального прокурора с 28 июля 2022 года.

Стоит заметить, что 22 октября он подал в отставку после дела с фиктивными инвалидностями у прокуроров Хмельницкой области.

"Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора", - заявил Костин.

Кто такой Андрей Костин? Андрей Евгеньевич Костин (род. 17 апреля 1973, Одесса) - украинский юрист и политик. Народный депутат Украины IX созыва. Член правящей партии "Слуга народа". Бывший Генеральный прокурор Украины (28.07.2022 - 31.10.2024). Член СНБО с 4 августа 2022 года, пишет Википедия.

Скандал с МСЭК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области имели инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа.

21 октября Минздрав отменил выводы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии(МСЭК) об установлении инвалидности 74 военнообязанным. Это стало результатом проверки решений комиссии в период с 27 сентября по 10 ноября 2023 года в отношении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.

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