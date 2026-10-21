Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

Инна Ковенько
21 октября 2026, 19:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.
Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября
Отключение света 22 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • 22 октября в некоторых областях будут действовать почасовые отключения света
  • Для промышленности введут графики ограничения мощности
  • Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59, в объеме 1–2 очереди

В четверг, 22 октября, в некоторых областях Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение дня из-за последствий российских атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

видео дня

Отмечается, что графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 06:00 до 23:59. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

В этот же период, с 06:00 до 23:59, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - отмечают в компании.

Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация с освещением

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электроэнергией продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный сценарий, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, ограничения будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть будет максимальной.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости по теме

Как писал Главред, российские войска во вторник, 20 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. В Шевченковском районе зафиксировали попадание в один из энергетических объектов. По данным ДТЭК, из-за атаки на энергетические объекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева.

Напомним, пресс-служба компании ДТЭК сообщила о введении в Киеве индивидуальных графиков отключений электроэнергии для каждого дома. Потребителям посоветовали проверять расписание на официальных ресурсах компании, предупредив, что опубликованное расписание является ориентировочным и может корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в течение суток.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
свет Укрэнерго отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффа

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффа

19:50Мнения
Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

19:42Энергетика
Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:13Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Зачем класть винные пробки в цветочные горшки: простой способ помочь растениям

Зачем класть винные пробки в цветочные горшки: простой способ помочь растениям

Последние новости

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

19:59

Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

19:50

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффамнение

19:42

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

19:38

Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зимеВидео

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
19:30

Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

19:13

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:10

Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производствомнение

19:02

РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

Реклама
18:59

Голубцы не будут рваться: какую капусту нужно выбирать для блюда

18:50

Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

18:39

Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

18:14

Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

18:11

Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам — новые цели, Близнецам — важные решения

17:59

Министр Калашник: Украина получит 60 млн евро на модернизацию пунктов пропуска с ЕС

17:57

Злочевский переиграл государство? Минэкономики направило жалобу в СБУ на тех, на кого жалуются, — Таран

17:49

Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

17:29

Зачем класть медную монету в вазу с цветами: что показал эксперимент

17:15

Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

Реклама
17:09

Батарея горячая, а в комнате все равно холодно: что следует проверить в первую очередь

17:07

Гороскоп на завтра, 22 октября: Овнам — удача, Девам — трудности

17:03

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

16:56

Твердый сыр не будет портиться неделями: во что его нужно завернуть

16:53

Зачем садоводы осенью закапывают в землю картонные лотки из-под яиц

16:44

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились: на какое решение по Украине согласился Кремль

16:27

Сам ампутировал себе ногу, чтобы выжить: история воина, которая потрясла интернет

16:16

Стилистка показала самую универсальную вещь в гардеробе: какие луки с ней создатьВидео

16:16

Между Украиной и Польшей возник новый скандал из-за Шухевича: все детали конфликта

16:16

Доллар пошёл вниз, а евро внезапно подскочил: курс валют на 22 октября

16:01

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

15:50

КГГА отказала в проведении концерта Анны Тринчер: певица расплакалась

15:41

Лунный календарь на ноябрь 2026 года — когда планировать важные дела

15:39

В России разбился истребитель Су-30СМ: что случилось с экипажем

15:37

"Шрамы остаются": принц Гарри сделал важный шаг в отношении Уильяма

15:29

Волочкова снова в больнице: что случилось с путинисткой

14:56

Не только блекауты: РФ определила 7 новых целей для ударов по Украине, что известно

14:54

Зеленский согласен на мирное соглашение с РФ при заморозке по нынешней линии фронта

14:34

Гороскоп Таро на завтра 22 октября: Тельцам - не думать, Львам - сменить курс

14:32

На какой компромисс по Украине готов пойти Путин: росСМИ узнали

Реклама
14:17

Продюсер рассказал, почему Данилко не переводит песни на украинский язык

14:15

Чего нельзя делать на Хэллоуин: приметы, запреты и древние поверья

14:14

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

13:58

Зачем класть винные пробки в цветочные горшки: простой способ помочь растениям

13:55

Песня 1971 года не возглавила чарты, но стала бессмертным рок-гимномВидео

13:54

"Больше не спонсирую": Остапчук сделал резкое заявление о скандале с Горняк

13:46

ПВО стало сложнее отражать атаки РФ: Игнат объяснил, что происходит

13:27

Была пьяная: задержанная в США звезда "Від пацанки до панянки" вышла на связь

12:53

Четыре знака зодиака забудут о черной полосе: впереди счастливые перемены

12:51

"Маленькая слабость": Холостяк Кравцов расстрогал редким видео с дочерьюВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять