Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

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Отключение света 22 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

22 октября в некоторых областях будут действовать почасовые отключения света

Для промышленности введут графики ограничения мощности

Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59, в объеме 1–2 очереди

В четверг, 22 октября, в некоторых областях Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение дня из-за последствий российских атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

видео дня

Отмечается, что графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 06:00 до 23:59. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

В этот же период, с 06:00 до 23:59, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - отмечают в компании.

Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация с освещением

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электроэнергией продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный сценарий, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, ограничения будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть будет максимальной.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости по теме

Как писал Главред, российские войска во вторник, 20 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. В Шевченковском районе зафиксировали попадание в один из энергетических объектов. По данным ДТЭК, из-за атаки на энергетические объекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева.

Напомним, пресс-служба компании ДТЭК сообщила о введении в Киеве индивидуальных графиков отключений электроэнергии для каждого дома. Потребителям посоветовали проверять расписание на официальных ресурсах компании, предупредив, что опубликованное расписание является ориентировочным и может корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в течение суток.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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