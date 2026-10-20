Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствиях

В результате дроновой атаки РФ на Киев были повреждены здания в нескольких районах, а часть потребителей осталась без электроснабжения.

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Атака на энергетический объект в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Во вторник, 20 октября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. В Шевченковском районе зафиксировали попадание в один из энергетических объектов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, к месту попадания направляются экстренные службы.

"В Шевченковском районе зафиксировано попадание в один из энергообъектов. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении. видео дня

По данным ДТЭК, из-за атаки на энергетические объекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть свет жителям обесточенных районов.

Что известно об атаке на Киев днём 20 октября

Напомним, по данным КГГА, во время дневной атаки российских дронов на Киев ранения получили пять человек. Последствия обстрела зафиксировали в нескольких районах столицы. В частности, в Голосеевском районе обломки беспилотника попали в здание Национальной академии наук Украины. Также повреждены здания ПриватБанка и Ощадбанка, а также три жилых дома.

В Соломенском районе зафиксировали попадание в здание Института Стражеска, а в Шевченковском - в энергетический объект. Из-за отключения электроэнергии временно приостанавливалось движение метрополитена.

В целом, по данным КГГА, с начала суток в результате российской атаки на Киев один человек погиб, ещё 12 получили ранения.

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