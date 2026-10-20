Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

Рубио объяснил задержку ракет и проблемы с предупреждениями об ударах техническими причинами.

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Ракеты для Украины задерживают - Рубио объяснил позицию США / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Рубио опроверг намеренное ограничение помощи Украине

США объясняют задержку ракет потребностями собственной обороны

Трамп разгневан из-за отсутствия прогресса в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио отверг обвинения в том, что Вашингтон намеренно ограничивает передачу Украине ракет-перехватчиков и скрывает разведывательную информацию о российских ударах. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами.

Почему задерживается передача ракет для Patriot Украине

Вашингтон пересматривает распределение вооружения с учетом собственных оборонных потребностей и обязательств перед союзниками. По словам Рубио, решение о передаче ракет-перехватчиков зависит от ситуации в других регионах и необходимости защищать американские объекты.

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"Мы постоянно анализируем, нужны ли они где-то еще, стоит ли оставлять их в Европе. У нас есть и другие крупные авиационные силы в регионе. И еще есть минимальные требования. Не только это, но и в рамках нашего присутствия в НАТО. Поэтому все эти факторы ежедневно уравновешиваются", - заявил Рубио.

Patriot / Инфографика: Главред

Госсекретарь также опроверг, что задержки с поставками вооружения являются следствием политического решения навредить Украине. По его словам, американская сторона продолжает придерживаться прежнего подхода к поддержке Киева.

"Не было какого-то преднамеренного политического указания навредить Украине. Это просто не соответствует действительности", - подчеркнул Рубио.

США объяснили проблемы с предупреждениями о баллистических ударах

Отдельно Рубио прокомментировал ситуацию с российскими воздушными атаками 13-го и 18-го числа, которые, по его словам, не были должным образом обнаружены. Он отверг утверждение о том, что американская сторона сознательно не передала Украине необходимую информацию, и предположил, что трудности могли возникнуть при ее обработке.

"Я видел, как кто-то из окружения украинского правительства заявил, что в Украине гибнут люди, потому что США скрывают информацию. Это скандально и возмутительно. Это просто неправда. Это не так", - заявил госсекретарь США.

В то же время американская сторона допускает, что проблема могла возникнуть при работе с полученными данными. Рубио отметил, что Вашингтон изучает обстоятельства этих случаев, а предварительные выводы указывают на техническую причину.

"То, что возникла проблема с идентификацией, что, возможно, была какая-то внутренняя проблема в плане того, чтобы они могли взять предоставленную информацию, систематизировать её и отреагировать, - это возможно. Мы это изучаем. Насколько нам известно, то, что произошло 13-го и 18-го, было техническим вопросом", - пояснил Рубио.

Что разозлило Трампа

По словам госсекретаря, реакция американского президента связана с обвинениями в том, что он якобы приказал прекратить обмен разведывательной информацией или пытается намеренно ослабить Украину. Рубио подчеркнул, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Он также отметил, что Трамп с самого начала выступал за завершение войны путем переговоров и стремится к достижению соглашения между сторонами. Однако отсутствие ощутимого прогресса в этом процессе вызывает у президента недовольство.

"Президент больше всего реагирует на намеки, будто он делает что-то, чтобы намеренно навредить Украине, что несправедливо и не соответствует действительности. Но он, несомненно, разгневан и разочарован отсутствием прогресса в этих переговорах", - заявил Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Прекращение предоставления разведданных США не оставит Украину без поддержки: Чаленко назвал альтернативу

Франция, Великобритания и Германия могут частично компенсировать Украине прекращение передачи американских разведывательных данных. В то же время Европа не хочет обострять отношения с Дональдом Трампом из-за зависимости от американской военной поддержки. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

У Украины уже был опыт перебоев с американской разведкой, когда часть соответствующих функций брали на себя европейские партнеры.

"У нас уже была подобная ситуация. Когда возникали перерывы в получении американских разведывательных данных, значительную часть соответствующих функций брала на себя, например, Франция", - отметил Чаленко.

Полностью заменить американские возможности европейские страны не в состоянии, однако Украина получает информацию от нескольких партнеров.

"Конечно, полноценно компенсировать возможности американской спутниковой сети сложно, но частичная компенсация вполне возможна. К тому же сейчас мы получаем разведывательную информацию не только от США, но и от Франции, Великобритании и Германии. И очень хорошо, что существуют такие децентрализованные контакты", - подчеркнул эксперт.

Прекращение передачи разведданных со стороны США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны США Пит Хегсет воздерживается от подписания контрактов на новые партии ракет-перехватчиков для систем Patriot, закупку которых уже полностью оплатили международные союзники Украины. В Киеве такую задержку напрямую связывают с реакцией на украинские удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, отмечая, что все необходимые документы и контракты уже длительное время находятся на рассмотрении в Пентагоне.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты задерживают поставки закупленных в рамках программы PURL ракет-перехватчиков, отметив, что значительная часть критически важных партий так и не была согласована на рабочем уровне. По словам главы государства, сейчас Украина получает от США лишь около 12 ракет-перехватчиков в месяц, что примерно в четыре раза меньше объемов, которые передавались при предыдущей американской администрации.

Кроме того, советник президента Сергей Лещенко подчеркнул, что временные перебои в получении разведывательных данных из США создают непосредственную угрозу безопасности гражданского населения. Он отметил, что во время одного из таких перерывов в передаче данных по Киеву прилетело пять баллистических ракет.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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